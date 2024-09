Vídeo antigo sobre febre amarela é tirado de contexto para atacar vacina contra Covid-19

São Paulo

Um vídeo antigo voltou a viralizar com alterações enganosas que afirmam que a TV Globo teria admitido que vacinas contra a Covid-19 matam. O autor do post utilizou um vídeo do SPTV 1ª edição, de 2018, no qual o jornalista César Tralli, então apresentador do telejornal, noticia a morte de duas pessoas imunizadas contra a febre amarela. Naquele momento, o país enfrentava centenas de casos da doença e um terceiro óbito estava para ser confirmado.

Em nenhum momento o jornalista afirma que as vacinas matam. Ele alerta que há contraindicações no caso da imunização contra a febre amarela e ressalta que médicos suspeitavam que a baixa imunidade das pessoas vacinadas estava ocasionando as mortes.

Mosquito Aedes aegypti, uma das espécies que transmite a febre amarela; post alterou reportagem sobre vacina contra a doença para desinformar - Genilton J. Vieira/IOC-Fiocruz/Divulgação

O vídeo original, como verificado pelo Comprova, sofreu edições e cortes e o texto que fica na parte inferior da tela também foi alterado —passou de "febre amarela" para "vacinas matam". Na legenda do post no qual essa versão foi publicada, o autor escreveu: "Resumindo, Bolsonaro sempre teve razão!".

O post confunde ao induzir que a TV Globo estaria falando da vacinação contra a Covid-19 e que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria correto ao questionar a eficácia da vacina. A imunização contra a Covid no Brasil começou em 2021 e sempre foi colocada em xeque por Bolsonaro, que nunca apresentou evidências científicas de falhas.

O Ministério da Saúde afirmou, repetidas vezes, que todos os imunizantes utilizados contra a doença têm eficácia comprovada e que, "previamente à sua introdução, passaram por todas as fases de estudos pré-clínicos e clínicos".

Sobre a vacina contra a febre amarela, a Fiocruz, em nota publicada no site, esclarece que ela é raramente associada a eventos graves, como reação de hipersensibilidade (0,0009%), reação anafilática (0,000023%), doença neurológica (0,0004%) e doença viscerotrópica (0,0003% em maiores de 60 anos e 0,001% em menores de 60 anos).

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

