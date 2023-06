Messi confirma que não pretende jogar a Copa de 2026

AFP

Lionel Messi, 35, disse nesta terça-feira (13) que não acreditar que vá jogar outra Copa do Mundo. A declaração foi dada em entrevista a jornalistas chineses. No ano passado, o atacante foi o astro da conquista da Argentina no Mundial do Qatar.

Lionel Messi controla a bola durante treino da Argentina antes de amistoso contra a Austrália em Pequim - Handout via REUTERS

"Já disse várias vezes antes que não creio [que vá jogar em 2026], então aquela [de 2022] foi minha última Copa do Mundo", afirmou.

Ele estará com 39 anos quando chegar o torneio a ser dividido por Estados Unidos, Canadá e México.

"Vamos ver como as coisas evoluem mas, em teoria, não creio que vou estar em campo no próximo mundial."

Uma semana depois de confirmar que vai atuar pelo Inter Milan, na Major League Soccrer, o craque viajou para Pequim, onde a Argentina terá amistoso contra a Austrália na quinta-feira (15).

Há alguns meses, ele havia dito ao diário Olé, de Buenos Aires, ser "muito difícil" jogar em outro Mundial, confirmando o que já havia dito antes e durante o torneio no Qatar.