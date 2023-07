Carlos Alcaraz, o menino prodígio que evolui a passos largos

Wimbledon

Depois da vitória no Queen's, Carlos Alcaraz considerou que precisava de "mais experiência na grama". Três semanas depois, este gênio precoce conquistou Wimbledon, seu segundo título de Grand Slam, em uma superfície que antes pensava que não poderia dominar.

O tenista espanhol de 20 anos conseguiu ser coroado no All England Club menos de um ano depois de vencer o Aberto dos Estados Unidos em Nova York, após o qual se tornou o número 1 mais jovem da história.

Alcaraz não sabe andar devagar e a sua brilhante carreira é prova disso. Seu surgimento no circuito foi espetacular e desde o início foi considerado o herdeiro natural de Rafa Nadal, no crepúsculo de sua carreira e temporariamente afastado das quadras devido a uma lesão, no coração dos torcedores espanhóis.

Carloz Alcaraz durante a final de Wimbledon contra Djokovic - Dylan Martinez/Reuters

Em maio, Carlos Alcaraz jogou seu primeiro Roland Garros como número um do mundo, enquanto Rafa Nadal, o rei do saibro parisiense, assistiu ao torneio pela televisão. O jovem de Murcia caiu nas semifinais contra Djokovic, a quem agora venceu na final em Londres.

O rótulo de "próximo Nadal" é algo a que ele está acostumado.

"Isso está nas redes sociais há anos, mas tento não me deixar distrair: penso em mim, no meu progresso. Eu sou de Múrcia, ele é de Maiorca. Ele é canhoto, eu não. Quando Eu era pequeno, não era nada guerreiro, ele era baixo e nada poderoso", lembrou em junho de 2022 em declarações ao jornal italiano Corriere della Sera.

Foi aos quatro anos que "Carlitos" começou a bater suas primeiras bolas, nas quadras ou sozinho contra a parede do clube de tênis dirigido por seu pai em El Palmar, perto de Múrcia, onde continua morando com seus pais .e seus três irmãos.

"Com 5 ou 6 anos, Carlos já tinha qualidades naturais, coordenação muito boa e, acima de tudo, capacidade de aprender muito rápido. Ele copiava o que via na pista. Naquele momento decidimos desenvolver seu potencial", disse o pai ao Trans World Sport.

Em Wimbledon, Carlos Alcaraz sagrou-se campeão apesar de ter sido apenas o quarto torneio ATP em relva que disputou em toda a sua vida. "Não pensei que o meu jogo e os meus movimentos se adaptassem tão rapidamente" à mudança de terreno, festejou após o premonitório título conquistado no Queen's.

Em 2022, Alcaraz já havia feito história ao se tornar o número 1 mais jovem da história com exatos 19 anos, 4 meses e 6 dias, um dia após levantar o troféu do US Open.

Quis o destino que esse feito acontecesse 19 anos depois que seu técnico, Juan Carlos Ferrero, também se tornou o número 1 do US Open, após derrotar Andre Agassi nas semifinais e depois perder para Andy Roddick. Três meses antes, Ferrero havia vencido Roland Garros e seu futuro protegido acabara de nascer.

A proximidade geográfica fez com que coincidissem anos depois. Ferrero teve Alcaraz como aluno quando tinha 15 anos, em sua academia de Villena (Alicante), a uma hora da casa do jovem de Múrcia. "Aquilo mudou a minha vida. Evoluí, fiquei mais forte na pista", diz a nova estrela espanhola.

Embora tenha disputado várias maratonas para vencer o Aberto dos Estados Unidos, em Wimbledon perdeu apenas dois sets para chegar à final dos sonhos contra Novak Djokovic.

Contra o sérvio, Alcaraz venceu por 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6 e 6-4 em quatro horas e 42 minutos para somar seu sexto título de 2023 e o mais importante deles, superando o Masters 1000 em Madrid, onde foi proclamado vencedor pelo segundo ano consecutivo.

Além do talento nas pistas, Alcaraz se destaca pelo bom caráter e pelo sorriso quase eterno. Transmite o quanto ele gosta do que faz.

"Quando eu era mais novo eu era uma pessoa completamente diferente. Com certeza não me divertia tanto quanto agora. Estava sempre bravo, jogando a raquete, reclamando muito", disse ele. "Ele aprendeu a se acalmar, a controlar minhas emoções. E a gostar de jogar tênis, a se divertir muito na quadra", diz.