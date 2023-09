Bia Haddad sofre acidente no banheiro e desiste de disputar torneio no México

São Paulo

A tenista Bia Haddad, 27, anunciou nesta segunda-feira (18) que vai desistir da disputa do WTA 1.000 de Guadalajara após sofrer um acidente no banheiro do quarto em que está hospedada no México.

A paulista relatou que o box do banheiro estourou enquanto ela terminava de tomar banho. Com cortes em ambas as mãos, ela precisou levar pontos e por isso não terá condições de participar da competição.

Nas redes sociais, ela afirmou que está bem, "tirando o susto". "Poderia ser algo muito mais grave. Precisarei de alguns dias agora para cicatrizar as feridas e poder estar de volta para a última parte do ano, e seguir lutando pelos meus objetivos de 2023", acrescentou.

A estreia de Bia estava programada para esta segunda-feira (18), em confronto contra a norte-americana Danielle Collins.

Bia Haddad durante a disputa do US Open - Danielle Parhizkaran - 1.set.22/USA TODAY Sports

Ainda não há uma previsão de quando ela poderá voltar a jogar. De acordo com a equipe dela, a tenista vai voltar ao Brasil para continuar sua recuperação aqui.

Bia vinha de uma boa campanha no WTA 500 de San Diego, onde a tenista avançou até às quartas de final, resultado que a fez ganhar duas posições no ranking mundial. Atualmente, ela é a 18ª do mundo.