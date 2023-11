Brasil conquista ouro nas disputas por equipe e individual na ginástica rítmica no Pan

São Paulo | Com UOL

A ginástica rítmica brasileira conquistou nesta quinta (2) medalhas de ouro tanto na competição por equipes quanto na disputa individual nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile.

Na apresentação mista por conjuntos, o país tirou a maior nota, 29,05, e somou 64,45 pontos no geral, chegando assim ao lugar mais alto do pódio. A prata ficou com a equipe mexicana, e o bronze, com a americana. Além disso, Bárbara Domingos ficou também com a medalha de ouro na apresentação individual na fita. Foi a primeira medalha de ouro individual de uma brasileira na ginástica rítmica na história dos Jogos Pan-Americanos.

De quebra, o país também conseguiu a medalha de bronze nesta disputa, com Maria Eduarda Alexandre.

A brasileira Bárbara Domingos no pódio com sua medalha de ouro - Raul Arboleda/AFP

O país também conquistou medalhas de ouro no atletismo (Renan Correa, nos 200 metros, com tempo de 20s37), no triatlo masculino, com Miguel Hidalgo (tempo de 1h46m08s) e no wrestling, com Giulia Penalber, que derrotou a canadense Hannah Taylor na final da categoria até 57 kg.

Houve também três medalhas de bronze: além de Maria Eduarda Alexandre, na ginástica rítmica, a dupla Gabriela Regly e Laura Miccuci, no nado artístico, e Ana Carolina de Jesus, no atletismo (200m, com tempo de 23s52) conseguiram a terceira colocação.

O país é o segundo colocado no quadro de medalhas, com 45 de ouro, 53 de prata e 46 de bronze. A liderança é dos EUA, que tem 90 medalhas douradas, 55 prateadas e 62 de bronze.