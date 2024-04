Darlan brilha, e Sesi-Bauru conquista Superliga de vôlei

São Paulo

Com ótima atuação de Darlan, 21, o Sesi-Bauru venceu o Campinas por 3 sets a 0 (25/16, 25/23 e 25/20) neste domingo (28), no Recife, e conquistou o título da Superliga de Vôlei. A capital pernambucana foi a escolhida para sediar a decisão nesta temporada.

Esse é o segundo título de Superliga do Sesi, que antes levantou a taça na temporada 2010/2011. Na ocasião, a equipe tinha a sua sede na capital paulista, mas em 2023 mudou para Bauru, no interior.

Atletas do Sesi vibram com Darlan, camisa 18, na final contra o Campinas - Divulgação/CBV

Já o Campinas tentava o título inédito e, agora, contabiliza dois vice - o primeiro foi na edição de 2015/2016.

Com um ataque muito eficiente e bom aproveitamento nos saques, Bauru passou pelo primeiro set com certa folga e soube lidar com a melhora do Campinas na segunda parcial.

No terceiro set, Darlan fez o ponto final (25 e 20) e correu para abraçar a sua mãe, Aparecida, presente nas arquibancadas.

Carioca, Darlan é presença garantida nas Olimpíadas de Paris entre julho e agosto deste ano. O oposto é o melhor sacador e principal pontuador desta Superliga —com 604 pontos marcados sem contabilizar a decisão deste domingo.

O Sesi é comandado pelo técnico Anderson Rodrigues, ex-oposto da seleção brasileira e medalhista olímpico com ouro nos Jogos de Atenas-2004 e prata em Pequim-2008. Foi o primeiro título de Anderson como treinador.

Bauru chegou aos playoffs como dono da terceira melhor campanha na primeira fase. No mata-mata, a equipe superou Araguari e Joinville.

O Campinas garantiu vaga na final após uma campanha surpreendente. O time terminou a primeira fase em oitavo lugar, última posição da zona de classificação para os playoffs. A equipe paulista eliminou o Cruzeiro nas quartas e levou a melhor sobre Guarulhos na semifinal.