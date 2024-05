Agência mundial antidoping enfrenta crise de confiança às vésperas das Olimpíadas

Nova York, Washington e Londres | The New York Times

A dois meses do início das Olimpíadas em Paris, a agência global encarregada de policiar o doping nos esportes está enfrentando uma crise crescente ao se defender de alegações de que ajudou a encobrir os testes positivos de nadadores chineses de elite que competiram —e ganharam medalhas— nos últimos Jogos de Verão.

As alegações são particularmente preocupantes para a WADA (Agência Mundial Antidoping), que há muito se apresenta como o padrão ouro no movimento mundial por esportes limpos, pela hipótese de que a agência —e por extensão todo o sistema criado para tentar manter as Olimpíadas limpas— pode não ser confiável.

Os atletas estão questionando abertamente se a WADA pode ser confiável para fazer seu trabalho principal de garantir que haja um campo de jogo justo em Paris, onde alguns dos mesmos nadadores chineses são favoritos para ganhar mais medalhas.

Nos últimos dias, a pressão sobre a WADA aumentou significativamente, especialmente dos Estados Unidos, que é um dos principais financiadores da agência, e à medida que surgiram novas questões sobre a nomeação de um promotor independente pela WADA para investigar as alegações, e se a WADA forneceu um relato preciso ao público sobre a nomeação, de acordo com entrevistas e documentos revisados pelo The New York Times.

Presidente da Wada, Witold Banka, discursa durante evento da agência mundial antidoping em Lausanne, na Suíça - Fabrice Coffrini - 23.abr.2024/AFP

Na quarta-feira (8), o principal oficial antidrogas da administração Biden —que também é membro do comitê executivo da WADA— enviou uma carta contundente à agência antidoping, detalhando como ela precisa nomear uma comissão verdadeiramente independente para investigar como os testes positivos foram tratados e exigindo que seu conselho executivo realize uma reunião de emergência nos próximos 10 dias.

"Deixe-me enfatizar a extrema preocupação que tenho ouvido diretamente dos atletas americanos e seus representantes sobre este assunto", escreveu o oficial, Dr. Rahul Gupta, na carta, que foi enviada em papel timbrado da administração Biden. "Como compartilhei com você, os atletas expressaram que estão indo para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos com sérias preocupações sobre se o campo de jogo é nivelado e a competição justa."

No mesmo dia, o senador responsável pelo subcomitê que fornece financiamento à WADA, Chris Van Hollen, disse: "Precisamos de respostas antes de apoiarmos futuros financiamentos." (Os Estados Unidos contribuem mais para o orçamento da WADA —prometendo mais de US$ 3,6 milhões (R$ 18,5 milhões) este ano— do que qualquer outra nação; o Comitê Olímpico Internacional iguala o que os Estados Unidos dão.)

Então, na sexta-feira, um assessor do Congresso disse que um comitê bipartidário da Câmara que investiga o Partido Comunista Chinês começou a investigar os testes positivos. Lilly King, duas vezes medalhista de ouro olímpica e membro do Conselho Consultivo de Atletas da USA Swimming, disse que não confia mais que a WADA está fazendo seu trabalho de manter os atletas que violam as regras antidoping fora dos Jogos.

"Não estou confiante quando subo nos blocos de partida que as pessoas à minha direita e à minha esquerda estão limpas", disse King em uma entrevista por telefone na sexta-feira (10). "E isso é realmente lamentável, porque não é algo em que eu deveria ter que me concentrar enquanto estou competindo nas Olimpíadas."

A crescente pressão e as crescentes preocupações sobre a credibilidade das competições olímpicas têm sido recebidas com silêncio dos dois grupos que representam uma parte importante da receita do Comitê Olímpico Internacional: seu principal radiodifusor e patrocinadores.

A NBC, cujos pagamentos pelos direitos de transmissão compõem uma parte significativa do orçamento total do COI, não respondeu a uma pergunta sobre se estava confiante de que estaria transmitindo uma Olimpíada na qual os espectadores poderiam confiar que os atletas que estavam assistindo estariam limpos.

Os patrocinadores multimilionários das Olimpíadas —Visa, Airbnb, Coca-Cola e Intel— não responderam às mensagens buscando comentários sobre se estavam preocupados em associar suas marcas a Jogos nos quais os atletas expressaram preocupações sobre trapaças.

A Allianz, uma empresa alemã de serviços financeiros, também se recusou a comentar. O The New York Times relatou no mês passado que a WADA não seguiu suas próprias regras depois que 23 nadadores chineses de elite testaram positivo para a mesma droga proibida em 2021, meses antes das últimas Olimpíadas de Verão.

A droga —trimetazidina, conhecida como TMZ— é um medicamento cardíaco sob prescrição, mas é popular entre atletas em busca de uma vantagem porque ajuda a treinar mais intensamente, se recuperar mais rapidamente e se movimenta rapidamente pelo corpo, tornando mais difícil de detectar.

Dois dias após a publicação do artigo do Times, o presidente da WADA, Witold Banka, e outros altos funcionários da agência realizaram uma coletiva de imprensa durante a qual disseram que não tinham escolha a não ser aceitar a explicação fornecida pela agência antidoping da China para os testes positivos.

A agência chinesa alegou que todos os nadadores haviam ingerido acidentalmente a droga porque comeram alimentos de uma cozinha contaminada por TMZ. Nos dias seguintes, a WADA publicou um extenso documento que mais uma vez tentava explicar sua decisão.

Mas nenhuma das ações satisfez os atletas, os oficiais esportivos e os oficiais antidoping, perplexos com a aparente falta de vontade da WADA de conduzir sua própria investigação dos testes positivos. Poucos dias após a notícia se tornar pública, no entanto, a WADA nomeou um promotor especial, Eric Cottier, para revisar seu tratamento do caso. Essa decisão, também, rapidamente gerou críticas.

Cottier é ex-procurador-geral de Vaud, uma região suíça que se tornou o centro do esporte internacional e que abriga várias organizações esportivas, incluindo o COI. Mas entrevistas mostraram que Cottier foi indicado para liderar a investigação pelo oficial da WADA que estava encarregado de auditar o departamento de inteligência e investigações da agência no momento em que os nadadores chineses testaram positivo.

O auditor, Jacques Antenen, atuou como chefe de polícia de Vaud sob Cottier quando ele era procurador-geral de Vaud. Em uma entrevista por telefone em 3 de maio, Antenen disse que havia entrado em contato com Olivier Niggli, o administrador mais sênior da WADA, nos dias após a divulgação dos testes positivos para sugerir que Cottier poderia ser uma boa escolha para liderar a investigação.

"Eu não o recomendei; apenas disse que se você precisar de alguém, é uma boa escolha", disse Antenen.

Ele disse que não sabia se outros haviam sido considerados para o cargo. Independentemente das habilidades e qualificações de Cottier, sua proximidade física com figuras próximas à WADA, ao COI e ao movimento esportivo são problemáticas, disseram especialistas em governança.

Cottier e Christoph de Kepper, diretor-geral do COI, estavam entre as pessoas que celebraram a aposentadoria de Antenen da polícia em uma festa em 2022. O COI contribui com metade do orçamento anual de US$ 40 milhões (R$ 205,8 milhões) da WADA.

A celebração, que foi destaque na revista interna do serviço policial, foi relatada pela primeira vez pela Associated Press. Uma legenda com uma foto de dois dos homens na revista diz: "O procurador-geral Eric Cottier veio cumprimentar seu velho amigo Jacques Antenen".

Um porta-voz da WADA, James Fitzgerald, disse que sua agência, de fato, entrou em contato primeiro com Antenen, para perguntar "se ele conhecia alguém com as credenciais necessárias, independência e disponibilidade para realizar uma revisão minuciosa do tratamento da WADA neste caso".

"Essas tentativas de difamar a integridade de um profissional altamente respeitado logo que ele começa seu trabalho estão se tornando cada vez mais ridículas e são projetadas para minar o processo", disse Fitzgerald.

Também surgiram novas questões sobre as declarações públicas da WADA relacionadas à nomeação de Cottier. Em um comunicado ao Times, a WADA disse que havia discutido a nomeação de Cottier com seu conselho antes de formalmente designá-lo para o cargo.

Mas o Escritório de Política Nacional de Controle de Drogas de Gupta disse em um comunicado que pouco antes do anúncio formal da contratação de Cottier em abril, a WADA informou ao seu conselho que um investigador já havia sido escolhido.

Gupta disse em sua carta à WADA que estava "profundamente preocupado" que o comitê executivo "não tenha sido adequadamente informado com informações essenciais ao longo deste processo".

Atletas atuais e antigos estão agora pedindo mais testes em todo o mundo rumo aos Jogos de Paris, mas reconhecem que suas preocupações com o regulador antidoping global provavelmente não serão dissipadas a tempo da cerimônia de abertura.

King, a nadadora americana, disse que quando soube dos testes positivos não divulgados, sentiu como se estivesse revivendo sua experiência dos Jogos Olímpicos do Rio de 2016, quando conquistou uma medalha de ouro nos 100 metros peito sobre uma nadadora russa, Yulia Efimova, que havia falhado em um teste antidoping no início daquele ano, mas foi autorizada a competir depois que o resultado foi anulado em recurso.

Katie Meili, representante de atletas no conselho de diretores da USA Swimming e medalhista de bronze naquela corrida atrás de King e Efimova, disse que os atletas tinham "depositado muita fé na WADA".

"Sim, os testes positivos são uma preocupação, e isso é ruim", disse ela. "Mas o que me preocupa ainda mais é que o regulador internacional não está fazendo seu trabalho".