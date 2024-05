Brasil lidera primeiro ranking de futsal da Fifa no masculino e no feminino

São Paulo

O Brasil lidera —nas categorias masculina e feminina— o ranking inaugural das seleções nacionais de futsal publicado nesta segunda-feira (6) pela Fifa (Federação Internacional de Futebol).

Na categoria masculina, o pentacampeão Brasil desponta na frente com 1.568,41 pontos, seguido por Portugal (1.527,61 pontos), atual campeã mundial e bicampeã europeia; e pela Espanha (1.514,42 pontos), bicampeã da Copa do Mundo e com dois vices. Irã (campeão asiático) e Argentina (campeã do mundo em 2016) vêm na sequência.

As cinco primeiras colocadas do ranking serão, ao lado do anfitrião Uzbequistão, cabeças de chave no sorteio da Copa do Mundo de futsal, que acontece entre 14 de setembro e 6 de outubro no país asiático.

Jogadores da seleção brasileira comemoram título da Copa América de futsal de 2024 - Divulgação/Conmebol

Embora a seleção brasileira masculina seja, disparada, a maior campeã dentre os nove mundiais de futsal organizados pela Fifa —a Espanha é a segunda—, o período considerado para o cálculo dos rankings teve início apenas em agosto de 2015.

De acordo com a entidade, a decisão temporal considerou o crescimento e o grau de maturidade alcançados tanto pela categoria masculina quanto pela feminina a partir da data definida. Para pontuar no ranking, foram considerados cerca de 4.600 jogos classificados pela Fifa como "classe A" —quando duas seleções filiadas à entidade colocam em quadra suas equipes principais.

A última vitória da seleção brasileira masculina de uma Copa do Mundo de futsal foi na edição de 2012, disputada na Tailândia, quando a formação nacional superou a da Espanha na decisão por pênaltis.

A Fifa destaca que o Brasil "está em alta" desde que conquistou o bronze no último mundial da categoria, em 2021. A seleção portuguesa venceu o torneio disputado na Lituânia ao bater a Argentina por 2 a 1.

Os brasileiros "registraram vitórias consecutivas fora de casa contra a Espanha no ano passado e reconquistaram o título da Copa América de futsal da Argentina em fevereiro", assinala a entidade.

O Brasil venceu o regional continental ao bater os adversários por 2 a 0 e garantiu o 11º título da competição, de 14 edições realizadas —a Argentina venceu as outras três.

A Fifa acrescenta ainda que o pivô brasileiro Jean Pierre Guisel Costa, mais conhecido como Pito, do Barcelona, "é amplamente considerado o melhor jogador do mundo".

Ranking de seleções de futsal da Fifa (masculino) Brasil 1568,41 pontos Portugal 1527,61 pontos Espanha 1514,42 pontos Irão 1469,33 pontos Argentina 1439,74 pontos Marrocos 1430,55 pontos Rússia 1425,36 pontos Cazaquistão 1422,28 pontos Tailândia 1316,27 pontos França 1291,70 pontos

Marrocos, Rússia, Tailândia, Cazaquistão e França, que participarão do mundial pela primeira vez, também aparecem entre as dez primeiras no ranking inaugural.

A Nova Zelândia (19º) e a Costa Rica (31º) são as seleções mais bem posicionadas da OFC (Confederação de Futebol da Oceania) e da Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe), respectivamente. O próximo ranking masculino será publicado em outubro de 2024.

No feminino, o Brasil conquistou a liderança do ranking ao chegar aos 1.364,75 pontos, graças ao amplo domínio continental –com a conquista da Copa América em 2023 contra as rivais argentinas, em Buenos Aires, as brasileiras se sagraram heptacampeãs do regional. O título veio com 51 gols marcados e apenas um sofrido.

Campeã das três edições (2019, 2022 e 2023) do europeu de futsal feminino, a Espanha é a segunda colocada no ranking feminino de futsal da Fifa, com 1.302,33 pontos. Com dois vices no europeu e um terceiro lugar, a seleção de Portugal é a terceira colocada, com 1.266,33 pontos.

Ranking de seleções de futsal da Fifa (feminino) Brasil 1364,75 pontos Espanha 1302,33 pontos Portugal 1266,33 pontos Argentina 1202,84 pontos Colômbia 1168,69 pontos Tailândia 1163,97 pontos Rússia 1152,29 pontos Irã 1146,96 pontos Japão 1139,54 pontos Itália 1122,66 pontos

A Fifa anunciou em outubro do ano passado a realização, em 2025, da primeira Copa do Mundo feminina de futsal, com 16 seleções. Data e local das partidas ainda não foram definidos.

Segundo a entidade, a decisão de iniciar o ranking para a modalidade reflete seu crescimento ao longo dos últimos anos.

Conforme dados apontados pela Fifa, as transmissões da Copa do Mundo masculina de 2021, na Lituânia, atraíram uma média de 2,42 milhões de espectadores por partida, aumento de cerca de 130% na comparação com a edição passada, de 2016.