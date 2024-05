CBF mantém convocação de Paquetá, acusado de envolvimento com mercado de apostas

São Paulo

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou nesta quinta-feira (30) a convocação do meio-campista Lucas Paquetá para os amistosos da seleção brasileira contra México e Estados Unidos e para a disputa da Copa América.

A decisão acontece em meio à acusação feita pela federação inglesa de futebol, a FA (Football Association), de que o jogador teria forçado cartões amarelos em jogos da Premier League para influenciar casas de apostas em partidas realizadas em 2022 e 2023. O jogador negou qualquer irregularidade.

Em nota assinada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, a entidade disse ter feito uma consulta à FA, que confirmou que nenhuma medida provisória foi solicitada em relação às atuais acusações contra o atleta do West Ham.

Paquetá comemora gol em amistoso do Brasil contra o Senegal, em Lisboa, em 2023 - Patricia de Melo Moreira - 20.jun.23/AFP

"Embora o jogador esteja agora sujeito a uma série de acusações, a FA não recebeu qualquer ordem de suspensão provisória contra Lucas Paquetá e, portanto, não há impedimento para que ele continue jogando neste momento", disse a federação inglesa em resposta ao questionamento da CBF.

Com base nas informações fornecidas pela federação inglesa, a confederação brasileira concluiu, "de forma categórica, que o jogador Lucas Paquetá, apesar da conduta pela qual fora denunciado autorizasse o afastamento preventivo, conforme previsto no E16.1 do regulamento da FA, não foi apenado até o momento pela entidade processante e legitimada para sancioná-lo."

Por isso, prossegue a entidade, "é certo afirmar que o atleta está liberado a exercer o seu ofício profissional até o presente momento, fonte de seu sustento e de sua família, de maneira plena e irrestrita, seja pelo seu clube, seja pela seleção do seu país de origem."

Ainda de acordo com a CBF, proibir o jogador de defender a seleção devido às acusações representaria "uma evidente antecipação de pena."

Questionada em relação a um prazo para a decisão final sobre o caso, incluído possivelmente o período da Copa América, a federação inglesa disse não ser possível fornecer uma estimativa.

Paquetá tem até a próxima segunda-feira (3) para se manifestar formalmente sobre as acusações. "Prevemos que, devido ao detalhamento deste caso, poderá haver uma solicitação de prorrogação do prazo para resposta às acusações", indica a FA.

"Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar", escreveu o jogador no Instagram. "Lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome."