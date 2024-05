Dorival chama Arana e Evanilson para a Copa América

São Paulo

O treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, fez nesta sexta-feira (10) na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, a convocação da equipe que vai atuar na Copa América e em dois amistosos preparatórios contra México e EUA.

O lateral Guilherme Arana, do Atlético-MG, e o atacante Evanilson, do Porto, foram as principais novidades na convocação, enquanto o volante Casemiro, que não vem passando por uma grande fase junto com o Manchester United, foi a ausência mais sentida.

Ainda sem poder contar com Neymar, os atacantes do Real Madrid Vinicius Júnior e Rodrygo, finalistas da Liga dos Campeões da Europa, seguem como os protagonistas da equipe nos próximos compromissos da seleção brasileira nos Estados Unidos.

Dorival Junior durante amistoso entre Espanha e Brasil no Santiago Bernabéu, em Madri - Juan Medina - 26.mar.2024/Reuters

"Espero que façamos um grande campeonato pela capacidade e pelas qualidades dos jogadores que aqui estarão", afirmou Dorival. Ele disse que espera por uma competição difícil e bastante disputada.

Segundo o treinador, não há mais o cenário de algumas décadas atrás no futebol da região, quando apenas três ou quatro seleções tinham chances reais de conquistar o título. "Vamos fazer uma competição por etapas. Tentar ser a melhor equipe possível na primeira fase da competição. Esse é o primeiro grande objetivo", acrescentou.

Dorival disse também que cerca de 60 jogadores foram analisados para a lista final de 23 nomes, que poderá sofrer modificações por questões técnicas ou físicas até o início da Copa América, em 20 de junho.

Dorival afirmou ainda que a convocação de Evanilson, revelado pelo Fluminense, acabou acontecendo por conta de uma lesão na panturrilha sofrida nesta sexta por Richarlison, do Tottenham.

"[O Evanilson] é um jogador muito interessante, tenho certeza que, se repetir aquilo que vem realizando no seu clube, será uma grata surpresa. Um jogador que tem chamado a atenção inclusive de grandes clubes europeus e nos impressionou nas suas avaliações ao longo de todo esse processo", afirmou Dorival.

"Com relação ao Casemiro, merece todo o respeito de todos nós, tive uma conversa com ele em Manchester, há uns três meses, expus aquilo que pensava do momento dele, da sua equipe, daquilo que precisava, necessitava. Não quer dizer que, porque não está vindo nesse instante, que está ou estará descartado", disse o técnico.

A seleção brasileira fará amistosos contra o México, no dia 8, no Kyle Field, em College Station, no Texas, e contra os Estados Unidos, no dia 12, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

Os jogos servem como preparação da equipe para a Copa América, nos EUA. Orlando, na Flórida, será a base da delegação brasileira na preparação para o torneio.

No grupo D, a seleção brasileira faz sua estreia na competição no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Inglewood, próximo a Los Angeles, na Califórnia.

Em seguida, mede forças contra o Paraguai, no dia 28 de junho, no Allegiant Stadium, em Las Vegas.

A última partida pela fase de grupos será no dia 2 de julho, contra a Colômbia, no Levi's Stadium, em Santa Clara, também na Califórnia. "Faremos de tudo para que estejamos no jogo final dessa competição, que para nós será muito importante", afirmou Dorival.

Os jogadores que atuam na Europa vão se apresentar no dia 30. Já os atletas que defendem times brasileiros se juntam ao grupo em 3 de junho.

O treinador afirmou que o período de treinamentos relativamente longo pode contribuir para o trabalho da comissão técnica e o desempenho dos jogadores. "Essa equipe vai ter condições de poder adquirir tudo aquilo que nós imaginamos que possa vir a acontecer. Espero que essa resposta aconteça em campo. O trabalho vai ser intenso na busca por um equilíbrio da equipe, e em cima desse equilíbrio, a melhor performance possível."

No comando da seleção brasileira desde o início do ano, Dorival Júnior comandou a equipe em apenas dois jogos amistosos até aqui —na estreia, vitória por 1 a 0 contra a Inglaterra, com gol de Endrick em um Wembley lotado, em Londres; na sequência, empate por 3 a 3 contra a Espanha no Santiago Bernabéu, em Madri.

Embora com um retrospecto ainda curto, as duas partidas, após a passagem ruim do antecessor Fernando Diniz, deixaram uma boa impressão em relação ao início de trabalho do novo treinador, com Lucas Paquetá e Endrick assumindo o protagonismo ao lado Vinicius Júnior e Rodrygo no ataque.

A última edição da Copa América foi realizada em 2021, no Brasil. Na final, a seleção brasileira foi derrotada no estádio do Maracanã pela Argentina por 1 a 0, com o único gol da partida marcado por Ángel Di Maria.

Nove vezes campeão, o último título do Brasil na competição veio em 2019, com vitória por 3 a 1 contra o Peru na final, também no Maracanã. Everton Cebolinha, Gabriel Jesus e Richarlison anotaram para os donos da casa, enquanto o atacante peruano Paolo Guerrero descontou para os visitantes.

Confira abaixo a lista de convocados

Goleiros

Ederson (M. City)

Alisson (Liverpool)

Bento (Athletico)

Laterais

Danilo (Juventus)

Yan Couto (Girona)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Wendell (Porto)

Zagueiros

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Beraldo (PSG)

Éder Militão (Real Madrid)

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Andreas Pereira (Fulham)

João Gomes (Wolverhampton)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Atacantes

Endrick (Palmeiras)

Evanilson (Porto)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Rodrygo (Real Madrid)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Raphinha (Barcelona)

Savinho (Girona)