Isaquias Queiroz vence etapa da Copa do Mundo de canoagem, na Hungria

São Paulo

Isaquias Queiroz estreou com ouro na Copa do Mundo de Canoagem de velocidade, em Szeged, na Hungria. Na manhã deste sábado (11), no horário de Brasília, o brasileiro subiu ao lugar mais alto do pódio ao vencer a prova individual de 500 metros —o C1 500m—, com o tempo de 1min45s88.

Em segundo e terceiro lugar ficaram os irmãos moldavos Serghei e Oleg Tarnovschi. Eles chegaram, respectivamente, 1,4s e 1,9s depois de Isaquias, que havia se classificado sem dificuldades para a final A ao vencer a bateria preliminar e a semifinal na sexta-feira (10).

Isaquias Queiroz durante prova nas Olimpíadas de Tóquio, em que faturou a medalha de ouro no C1 1000m - Philip Fong - 7.ago.21/AFP

Outro brasileiro que disputou o C1 500m, prova que não faz parte do programa olímpico, foi Gabriel Assunção Nascimento. Ele chegou em segundo lugar na final B, com o tempo de 1min49s, e terminou na 11ª posição geral.

Em sua reta final da preparação para Paris, em que já tem vaga garantida, Isaquias ainda volta às águas de Szeged no início da tarde de sábado para a classificatória do C1 1.000m, em que é o atual campeão olímpico.

Antes do início da etapa na Hungria, o canoísta pediu o apoio da torcida brasileira. "Vai ser uma ótima oportunidade de fazer uma autoanálise do meu desempenho e dos adversários", escreveu em seu Instagram.

O canoísta soma agora 14 medalhas em Mundiais e irá em busca do quinto pódio nas Olimpíadas de Paris, em julho.