Jogador de futebol malaio fica ferido após sofrer ataque com ácido

Kuala Lumpur (Malásia) | AFP

O jogador da seleção malaia de futebol, Faisal Halim, sofre queimaduras de segundo grau depois de ter sido atacado com ácido em um shopping no último fim de semana.

O atacante do Selangor Football Club, da primeira divisão do futebol na Malásia, sofreu queimaduras no pescoço, ombro, mãos e torso quando foi borrifado com ácido em Petaling Jaya, um bairro a oeste da capital Kuala Lumpur, segundo Najwan Halimin, responsável esportivo do estado de Selangor.

A polícia anunciou a detenção de um suspeito como responsável pelo ataque.

Faisal Halim durante partida entre Malásia e Bahrein pela Copa da Ásia no estádio Jassim bin Hamad em Doha, no Qatar - Karim Jaafar - 20.jan.2024/AFP

Durante o fim de semana, a foto de Faisal Halim, 26 anos, sentado em um banco com o torso nu e com marcas de queimaduras na parte superior do corpo, viralizou.

Este ataque ocorreu três dias após a agressão a outro jogador, Akhyar Rashid, 25, que foi atacado com uma barra de ferro na frente de sua casa por duas pessoas.

Rashid sofreu ferimentos na cabeça e nas pernas, informou a imprensa local. A polícia informou que os agressores fugiram após roubar dinheiro do jogador.

O presidente da Federação Malaia de Futebol, Hamidin Mohamad Amin, expressou sua "decepção e tristeza" por esses ataques e desejou uma rápida recuperação aos dois jogadores.