Segurança é a principal preocupação da organização da Eurocopa

Neuss (Alemanha) | AFP

Atentados, extremistas, ataques cibernéticos: a Alemanha se prepara para enfrentar todas as ameaças, a um mês da Eurocopa-2024, que acontecerá com os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia como plano de fundo.

O principal objetivo é assegurar a proteção dos 2,7 milhões de espectadores esperados para as partidas, assim como as bases das 24 seleções espalhadas por todo o país, além dos dez estádios que receberão as 51 partidas, de 14 de junho a 14 de julho.

As fanfests poderão receber até 12 milhões de pessoas.

"Desde o início, a segurança foi a maior das nossas prioridades, afirmou o ex-jogador Philipp Lahm, presidente do comitê organizador da competição, em uma entrevista recente à AFP.

Troféu e bola oficial da Eurocopa 2024, com o palco de abertura da competição, a Allianz Arena, ao fundo - Alexandra Beier - 13.mai.2024/AFP

Poucas vezes o contexto geopolítico esteve tão tenso, e a Eurocopa, assim como os Jogos Olímpicos de Paris, que acontecerão logo depois, estão na mira de extremistas e terroristas, já que oferecem um enorme palco para todo tipo de reivindicação.

A Alemanha estreará um dispositivo apresentado como inédito para esse grande evento internacional: todas as nações que participam do torneio enviarão especialistas —mais de 300 no total— que se reunirão em um Centro de Cooperação Internacional de Polícia (IPPC), em Neuss (oeste).

Sua tarefa, ao lado das autoridades alemãs, da Europol e da Uefa (União das Associações Europeias de Futebol), será monitorar e coordenar o conjunto de medidas de segurança de uma imensa sala de 500 metros quadrados, equipada com 129 computadores e um telão de 40 metros quadrados.

"Cada país conhece melhor que qualquer outro seus causadores de problemas, os especialistas estrangeiros presentes em Neuss poderão identificá-los mais rapidamente", explicou à AFP Oliver Strudthoff, diretor do IPCC.

"As delegações estarão mais ou menos reforçadas em função do número e da periculosidade de seus torcedores. A Inglaterra, por exemplo, terá muitos mais representantes que a Suíça", acrescentou.

No país sede, todos os agentes serão mobilizados: durante o torneio, os policiais federais não terão direito a férias.

Durante um mês, a Alemanha irá controlar o conjunto de suas fronteiras com seus nove países vizinhos. "Nos trens e nas estações, a polícia federal reforçará visivelmente sua presença", indicou um porta-voz do Ministério do Interior. O mesmo ocorrerá nos aeroportos.

Conhecido por seus hooligans, Londres proibiu a viagem de "mais de 1.600" torcedores ingleses e galeses considerados violentos.

Das 24 seleções participantes, a Ucrânia será objeto de "medidas especiais de proteção", anunciou recentemente a ministra alemã do Interior, Nancy Faeser.

Entre 800 e 1.300 agentes das forças de segurança serão mobilizados ao redor dos dez estádios do torneio.