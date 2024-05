Técnico do Brasiliense se demite no intervalo, médico assume e vence a partida

Brasília

O técnico do Brasiliense pediu demissão durante intervalo da última rodada da série D do Campeonato Brasileiro, realizada neste domingo (12). O médico do time, Jorge Oliva, a partir do intervalo, conduziu o resto da partida, que estava em 0 a 0, e levou o Brasiliense à vitória contra o Real Brasília, por 2 a 1.

Paulo Roberto Santos se demitiu após receber críticas do presidente do clube e ex-senador, Luís Estêvão, pela má atuação da equipe no primeiro tempo e nos dois primeiros jogos da competição. O técnico saiu do clube junto dos demais membros de sua comissão técnica durante a disputa no estádio Defelê, em Brasília.

Jorge Oliva, médico do Brasiliense que assumiu o time no intervalo do jogo - Jéssika Lineker/Divulgação/@BrasilienseFC no X

Quem assumiu a missão de liderar o time no segundo tempo foi o médico Jorge Oliva. Sob seu comando, a equipe marcou dois gols e venceu a partida.

"Durante o segundo tempo, o Brasiliense teve melhor desempenho, sagrando-se vencedor por 2 a 1, passando a liderar a isoladamente a sua chave", resumiu o próprio clube em suas redes sociais.

O time também publicou homenagens ao médico e ao atacante Kássio Nunes, autor dos dois jogos da partida. "Dr. Jorge Oliva, o craque do jogo! Cirúrgico!", diz a postagem do X (antigo Twitter).

A passagem do médico pelo comando do time, porém, durou só meio tempo. O Brasiliense anunciou, nesta segunda-feira (13), seu novo técnico: Luís Carlos Winck, que estava no Anápolis.

Segundo anunciado pelo Brasiliense, o novo comandante já assume o time na manhã desta terça (14), quando a equipe retoma as atividades.

O próximo jogo do time será em casa, contra o Mixto-MT, no domingo (19).