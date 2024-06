Albânia de Sylvinho empata com Croácia na Euro e complica vida dos algozes do Brasil

Hamburgo (Alemanha) | AFP

A Albânia arrancou um empate em 2 a 2 contra a Croácia nos acréscimos nesta quarta-feira (19), em Hamburgo, em jogo do grupo B da Eurocopa. O resultado ameaça deixar de fora do torneio a equipe liderada por Luka Modric, semifinalista na última Copa do Mundo –tendo eliminado o Brasil nas quartas– e também a seleção comandada pelo brasileiro Sylvinho.

Os torcedores croatas viveram em Hamburgo uma montanha-russa de emoções: por uma hora seguraram a respiração ao ver sua seleção quase eliminada do torneio, depois passaram ao êxtase com a virada de sua equipe e, finalmente, foram invadidos pela preocupação com o futuro incerto de sua seleção.

Jogador Quazim Laci cumprimenta treinador Sylvinho durante confronto contra a Croácia pela Eurocopa, em Hamburgo, na Alemanha - Carmen Jaspersen/Reuters

A Albânia, que já deu muitos problemas para a Itália na estreia no torneio (vitória da Azzurra por 2 a 1), voltou a se adiantar no placar com um gol de cabeça de Qazim Laçi, superando a defesa passiva croata (14).

Essa derrota provisória, somada à goleada sofrida na primeira rodada contra a Espanha (3 a 0), deixava a Croácia praticamente fora da disputa pela classificação para as oitavas de final da Eurocopa.

Os croatas acreditaram que finalmente poderiam respirar aliviados quando viraram o jogo em apenas dois minutos, com os gols de Andrej Kramaric (74) e o gol contra do defensor albanês Klaus Gjasula (76).

Mas a seleção albanesa mostrou mais uma vez que fez grandes progressos nos últimos anos e o próprio Gjasula se recuperou de seu erro e conseguiu o empate aproveitando um mau rebote de Josko Gvardiol (90+5).

Fiel à emoção que está presente em quase todos os jogos da Eurocopa, ambas as equipes tiveram oportunidades nos últimos minutos para desequilibrar o placar.

Este resultado mantém Espanha e Itália como líderes do grupo B antes de se enfrentarem na quinta-feira em Gelsenkirchen, com Albânia e Croácia com um ponto cada, tendo que lutar na última rodada para, provavelmente, tentar avançar como uma das melhores terceiras colocadas do grupo.

A Croácia, que encerrará a fase de grupos contra a Itália, está obrigada a vencer a Azzurra para avançar no torneio, enquanto a Albânia encara a Espanha na última rodada.