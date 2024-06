Brasil perde semifinal para o Japão na Liga das Nações de vôlei feminino

São Paulo

A seleção brasileira de vôlei perdeu para o Japão por 3 sets a 2 (24/26, 25/20, 21/25, 25/22 e 12/15) neste sábado (22), pela semifinal da Liga das Nações, em Bancoc, na Tailândia, e dá adeus ao sonho de conquistar o título inédito.

Agora, as brasileiras vão brigar pelo terceiro lugar contra a Polônia neste domingo, às 7h (horário de Brasília). A decisão será entre Japão e Itália às 10h30.

O time do técnico José Roberto Guimarães fazia uma campanha irrepreensível até aqui, com 13 vitórias em 13 jogos.

Gabi tenta superar bloqueio do Japão na semifinal da Liga das Nações - Volleyball World/Divulgação

A seleção já havia vencido o Japão no pré-olímpico em setembro do ano passado e, inclusive, na fase inicial da Liga das Nações no último dia 28. Nas duas ocasiões o placar foi de 3 sets a 2. Mas, neste sábado, o time verde e amarelo oscilou desde o início.

A equipe brasileira contou com o apoio de boa parte da torcida local. Alguns tailandeses levaram máscara com fotos das atletas brasileiras como a ponteira Gabi, a oposto Rosamaria e a central Thaísa, além de bandeiras do Brasil.

O Japão começou aceso no jogo e chegou a abrir sete pontos de vantagem. Zé Roberto chamou Júlia Bergmann, que ajudou o Brasil reagir, mas não o suficiente para superar as japonesas.

Apesar de vencer o segundo set com um pouco mais de folga, o Brasil não conseguiu se firmar em quadra diante de um adversário com bloqueio eficiente.

Estrelas do jogo, a japonesa Koga e a brasileira Gabi - Volleyball World/Divulgação

Já a seleção masculina, sob comando de Bernardinho, enfrentará a França neste domingo (23), às 4h (horário de Brasília), nas Filipinas. O canal Sportv 2 transmite o duelo, válido pela primeira fase.

O Brasil precisa vencer os atuais campeões olímpicos para garantir sua vaga nas quartas da Liga das Nações.

A equipe vem de duas derrotas —Estados Unidos e Canadá. O Brasil venceu seis e perdeu cinco jogos.