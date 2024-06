Derrota do Grêmio longe de casa marca retomada do Campeonato Brasileiro

São Paulo

A disputa do Campeonato Brasileiro foi retomada neste sábado (1º), depois de uma paralisação de duas semanas em decorrência da tragédia socioambiental que devastou o Rio Grande do Sul.

Três dos cinco jogos marcados para a abertura da 7ª rodada envolveram os times gaúchos da Série A (Grêmio, Internacional e Juventude). Eles não entravam em campo pela competição desde o fim de abril, quando tiveram início as inundações no estado.

Com sua Arena bastante danificada e sem previsão de reabertura, o Grêmio atuou na condição de mandante contra o Red Bull Bragantino no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O confronto terminou em 2 a 0 para o time paulista, com gols de Eric Ramires e Luan Cândido.

Grêmio recebeu o Red Bull Bragantino no estádio do Coritiba e saiu derrotado por 2 a 0 - Heuler Andrey/Dia Esportivo/Agência O Globo

O time do técnico Renato Portaluppi já havia realizado uma partida nesse mesmo local na última quarta-feira (29), mas pela Copa Libertadores, na vitória por 4 a 0 sobre o The Strongest-BOL. No jogo deste sábado, ele decidiu poupar titulares pensando no próximo duelo pelo torneio continental, contra o Huachipato-CHI, terça-feira (4), no Chile.

Já o Internacional retoma a disputa do Campeonato Brasileiro enfrentando o Cuiabá na Arena Pantanal, como visitante, a partir das 18h30.

Na próxima rodada, como mandante diante do São Paulo, o time de Eduardo Coudet novamente precisará jogar longe da torcida colorada, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). O Inter também já havia mandado uma partida na Arena Barueri, na última terça (28), contra o Belgrano-ARG, pela Copa Sul-Americana, quando saiu derrotado por 2 a 1.

O Juventude, por sua vez, visita o Fluminense no Maracanã, também às 18h30. O clube de Caxias do Sul vive uma situação um pouco diferente, uma vez que o estádio e o centro de treinamento não foram diretamente afetados pelas enchentes. Na próxima rodada, a equipe receberá o Vitória pela Série A no próprio estádio Alfredo Jaconi.

A casa do Juventude também será usada pela dupla de Porto Alegre nas próximas semanas. Inter e Grêmio mandarão suas partidas contra Delfín-EQU (Copa Sul Sul-Americana) e Botafogo (Campeonato Brasileiro), respectivamente, em Caxias do Sul.

Os times da capital ainda não sabem quando poderão voltar a jogar em seus estádios. O Inter calcula em até 90 dias o período para a recuperação do Beira-Rio. O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, chegou a mencionar um prazo similar, "em uma previsão muito otimista", mas o tricolor não descarta a possibilidade de voltar à Arena só em 2025.