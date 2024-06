Endrick aproveita oportunidades e cava espaço de titular na seleção

São Paulo

O discurso do técnico Dorival Júnior é de cautela, mas tudo indica que a estreia do garoto Endrick como titular da seleção brasileira pode acontecer já na próxima quarta-feira (12), em amistoso contra os Estados Unidos.

Se o atacante de 17 anos entrar em campo, fará a sua quarta aparição com a camisa amarelinha. Nas três anteriores, ele saiu do banco de reservas e aproveitou muito bem as oportunidades, tendo anotado um gol em cada uma delas, contra Inglaterra, Espanha e México.

Endrick (camisa 9) cabeceia para marcar o gol da vitória do Brasil sobre o México, por 3 a 2, em primeiro amistoso preparatório para a Copa América de 2024. - 8.jun.2024 - Aric Becker/AFP

Em todas essas ocasiões, chamou atenção a estrela do artilheiro. Ele decretou a vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra em Wembley, recolocou o Brasil no jogo em um momento crucial no empate em 3 a 3 com a Espanha e salvou a seleção de um tropeço amargo, nos acréscimos, no triunfo por 3 a 2 contra o México.

Com esse aproveitamento, o garoto revelado pelo Palmeiras e vendido ao Real Madrid igualou uma marca do Rei Pelé, o único até então a marcar três vezes em três jogos consecutivos pela seleção antes de atingir a maioridade.

A inevitável observação chegou a incomodar o jogador. "Vocês [jornalistas] criam coisas malucas. O Pelé foi o Pelé. Não deviam ficar comparando ninguém. Para mim, isso é feio. É só deixarem cada um fazer a sua história. Eu só quero jogar e ajudar a seleção, não ligo para recordes", afirmou o dono da camisa 9.

Além da numeração às costas, o próprio fato de Endrick ter começado no banco contra o México é um indicativo de que ele está nos planos de Dorival para a equipe titular que disputará o amistoso contra os Estados Unidos e a Copa América.

Neste que foi o primeiro jogo preparatório para o torneio em solo estadunidense, o treinador decidiu poupar o time principal e observar os reservas, com Savinho, Evanilson e Gabriel Martinelli formando o trio ofensivo.

Contra os Estados Unidos, a expectativa é que a seleção vá a campo com força máxima. Isso inclui a possibilidade de Endrick atuar ao lado de Vinicius Júnior e Rodrygo desde o apito inicial, formando um ataque 100% madridista —o novo reforço se apresentará ao clube merengue após a Copa América.

A imprensa espanhola, inclusive, não poupou elogios. "O Real Madrid lambe os beiços", destacou o jornal esportivo Marca, por exemplo, ao noticiar a vitória brasileira com gol de Endrick e assistência de Vini.

Dorival, por sua vez, repetiu o discurso comedido sobre os números impressionantes do atacante e demonstrou até certa preocupação com a euforia.

"O gol é importante, vai dando confiança ao atleta. Mas temos que ter paciência, sem comparações. Ele tem que fazer por si próprio, buscar seu espaço, e é isso que tem acontecido, com calma. Vamos ter muito cuidado com esse garoto. Está acontecendo muita coisa na vida dele em muito pouco tempo", declarou.

O técnico não adiantou a escalação para o amistoso contra os Estados Unidos. A seleção enfrentará os anfitriões na quarta-feira (12), às 20h (horário de Brasília), no estádio Camping World, em Orlando.

"Queremos lealdade na disputa por posição. É um somatório dessas duas partidas e dos treinamentos. A disputa está em aberto", disse.

O Brasil estreia na Copa América no dia 24 de junho, contra a Costa Rica. A seleção estará no Grupo D, formado ainda por Paraguai e Colômbia.

"Não sabemos quem será titular. O Dorival sabe e vamos respeitar a decisão dele. Mas não importa, quem entrar cinco ou 90 minutos vai dar a vida pela seleção", afirmou Endrick.