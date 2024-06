Mbappé escapa de cirurgia, mas pede 'ideias para máscaras'

The Athletic | The New York Times

Quando Kylian Mbappé tentou cabecear a bola em um cruzamento aos 86 minutos de jogo da vitória da França por 1 a 0 contra a Áustria, no domingo (16), em Düsseldorf, Alemanha, em sua partida de estreia na Eurocopa, seu rosto se chocou com o ombro do defensor Kevin Danso.

O nariz de Mbappé começou a inchar, e sangue respingou em sua camisa branca. Enquanto a equipe médica da França o atendia, tentando estancar o fluxo, ele deu uma olhada no telão da arena Merkur Spiel para avaliar os danos. Seu nariz estava visivelmente torto.

"Ele não está bem", disse o técnico Didier Deschamps bruscamente após o jogo. "Ele tem o nariz machucado, com certeza. Parece complicado. Esse é o ponto negativo da noite para nós."

Kylian Mbappe se machuca durante estreia da França na Eurocopa, na Alemanha - Franck Fife - 18.jun.24/AFP

Raios-X em um hospital de Düsseldorf confirmaram um nariz quebrado.

"Alguma ideia para máscaras?", Mbappé escreveu nas redes sociais nas primeiras horas de terça-feira (18), algumas horas após o apito final, acompanhado por um emoji sorridente com uma gota de suor. As respostas estavam cheias de imagens das Tartarugas Ninja, uma referência ao seu apelido, Donatello.

Pelo menos Mbappé, o capitão da equipe francesa, conseguiu ver um lado mais leve ao sair do hospital animado com a notícia de que, por enquanto, não precisaria de cirurgia. Em vez disso, ele receberá tratamento nos próximos dias e será equipado com uma máscara para poder retornar a um torneio que muitos esperam que sua equipe vença.

Para determinar se a cirurgia era necessária imediatamente, os médicos teriam considerado se Mbappé poderia respirar pelo nariz e quanto de dor e inchaço ele tinha.

Mesmo antes da lesão, Mbappé teve uma noite movimentada.

Havia dúvidas sobre sua condição física indo para a Euro depois de ele ter perdido três sessões de treinamento durante o período de preparação.

"O mais importante não é necessariamente o físico, o mais importante é o mental", disse Mbappé em sua coletiva de imprensa na véspera do jogo contra a Áustria. "Até onde estou disposto a ir para vencer? Estou pronto para fazer qualquer coisa."

"Prefiro ter minha cabeça do que minhas pernas. Se você tem ambos, é melhor, e espero ter ambos. O certo é que tenho minha cabeça, e agora veremos se tenho minhas pernas também."

Houve alguns sinais de falta de ritmo quando se tratava de finalização.

No 10º minuto, Mbappé se desmarcou pelo lado esquerdo, mas não conectou bem seu chute. Ele fez sua mágica no 38º minuto, desta vez pelo lado direito, forçando Maximilian Wober, da Áustria, a cabecear a bola para sua própria rede –o único gol da partida. Mas, na realidade, o zagueiro central inadvertidamente fez todo o trabalho para ele.

Enquanto saía de campo no intervalo, Mbappé fez uma careta. Outra chance foi perdida quando o atacante francês Antoine Griezmann fez um passe por cima. Mbappé não conseguiu controlar a bola, e o goleiro Patrick Pentz abafou.

A falta mais chocante, no entanto, veio após o intervalo, quando Mbappé avançou em direção a Pentz, um contra um, na posição perfeita para incendiar o estádio, mas acabou chutando para longe do gol. Os fãs franceses dentro do estádio ficaram chocados.

Mbappé ainda não marcou em um Campeonato Europeu –disputou cinco jogos em duas edições–, apesar de ter 18 chutes que valiam 2,5 gols esperados. Ele não balançou as redes nem na cobrança de pênaltis contra a Suíça, nas oitavas da Euro passada.

Para piorar a situação, recebeu um cartão amarelo por retornar ao campo sem permissão do árbitro Jesús Gil Manzano após receber tratamento pela segunda vez. A França teria jogado com dez na ausência dele enquanto esperava para substituir o atacante. Se Mbappé receber outro cartão amarelo, terá de cumprir suspensão.

Mas a questão é: quando Mbappé estará de volta?

A França joga contra a Holanda na sexta-feira (21), em Leipzig, em uma partida que pode determinar quem será o líder do Grupo D. Ele será avaliado diariamente.

Deschamps tem muitas opções de ataque. Ele escalou Marcus Thuram ao lado de Mbappé e recorreu ao veterano atacante Olivier Giroud quando a estrela saiu do jogo. Ele também tem os atacantes do Paris Saint-Germain Bradley Barcola e Randal Kolo Muani à sua disposição.

"A equipe francesa sempre será mais forte com Kylian", disse Deschamps. "Se as notícias não forem favoráveis, lutaremos sem ele. Mas é claro, Kylian é Kylian, e quando ele está em qualquer equipe, a equipe é inevitavelmente mais forte."