Nadar no rio Sena não será possível no início de julho, a poucos dias das Olimpíadas

Paris | AFP

O rio Sena, uma das atrações das Olimpíadas de Paris-2024, seguirá indisponível para a natação no início de julho, a poucos dias do início do evento esportivo, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (26). A abertura do torneio será dia 26 de julho.

"O Sena não estará apto para natação dentro de alguns dias devido ao caudal elevado, que nesta quarta-feira superava 480 m³ por segundo", anunciou o prefeito da região parisiense, Marc Guillaume.

O caudal [vazão de água em um determinado ponto] habitual no verão (hemisfério norte) é de 100 m³ por segundo. Mas o final da primavera foi marcado por fortes chuvas, que aumentaram o fluxo no rio e em seus afluentes.

Embarcações no rio Sena durante ensaio para cerimônia de abertura dos Jogos de Paris - Julien de Rosa - 21.jun.24/AFP

Isto provocou o adiamento do ensaio da cerimônia de abertura, previsto para a segunda-feira passada, uma vez que um caudal elevado "aumenta matematicamente a velocidade das embarcações" que devem participar no desfile náutico previsto para a cerimônia, explicaram as autoridades.

As fortes chuvas, combinadas com menos horas de sol, também afetam a qualidade da água, provocando a disparada da concentração de duas bactérias fecais acima do limite máximo autorizado para as competições de triatlo e maratona aquática.

As autoridades investiram quase 1,4 bilhão de euros (R$ 8,1 bilhões) na construção de tanques de chuva, entre outras infraestruturas, para melhorar a qualidade das águas do Sena e do seu afluente Marne.

Porém, a incerteza paira sobre a possibilidade de realização das provas olímpicas de triatlo e maratona aquática em suas águas.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que adiou o nado simbólico no Sena para a semana de 15 de julho ou para a semana seguinte, expressou ao jornal Ouest-France sua confiança em uma situação meteorológica "favorável" durante os Jogos.

Os organizadores não cogitam mudar a localização das provas, e sim adiá-las por vários dias caso a qualidade da água impeça as competições.

RIO É SÍMBOLO DOS JOGOS

O Sena é um dos símbolos de Paris-2024, que espera deixar como legado a possibilidade de nadar em suas águas. Mas à medida que o evento se aproxima, aumenta a incerteza sobre a possibilidade de organizar os eventos-teste no rio.

As previsões meteorológicas para as próximas duas semanas, no início do verão boreal (hemisfério Norte), também não convidam ao otimismo, com tempo chuvoso até 5 de julho, segundo a agência pública Météo France.

As provas de teste previstas para agosto de 2023 foram canceladas em grande parte devido à má qualidade das águas e, recentemente, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, adiou o nado simbólico no rio para 15 de julho. O evento estava programado inicialmente para 23 de junho.

Apesar da incerteza, o Plano B dos organizadores não envolve, ao menos até o momento, a mudança do local das provas de triatlo e maratona aquática em caso de fortes chuvas, e sim adiá-las por alguns dias.