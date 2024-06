Nos acréscimos e contra: veja os gols da partida com suspeita de manipulação na Série D

São Paulo

No jogo que entrou na mira da PF (Polícia Federal) pela suspeita de manipulação de resultados em que a Inter de Limeira venceu o Patrocinense por 3 a 0, pela Série D do Campeonato Brasileiro, os gols foram todos marcados no primeiro tempo —dois deles nos acréscimos— e contaram com bobeada do goleiro e gol contra do time mineiro.

O primeiro da partida, realizada no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, no interior de São Paulo, saiu aos 27 minutos da etapa inicial. Após bate rebate na grande área do Patrocinense, o goleiro Felipe Gama saiu para tentar matar a jogada, mas acabou antecipado pelo meia Kauê, que só empurrou de direita para as redes para abrir o placar, sendo bastante celebrado pelos companheiros de time.

No segundo, aos 46 minutos, o meia Lucas também se aproveita de um cruzamento na área do adversário vindo da direita para completar de carrinho para dentro das redes. O terceiro e último sairia apenas três minutos depois: um jogador da Inter cruza a bola rasteira para dentro da área, onde não há atacantes por perto. O lateral Richard chega correndo e acaba tocando a bola para o fundo do próprio gol.

A partida teve um público de apenas 1.243 torcedores, com arrecadação de R$ 10,7 mil.

Kauê bate para anotar o primeiro gol da Inter de Limeira contra o Patrocinense - TV Vai Leão - Inter de Limeira no YouTube/Reprodução

A partida é alvo da operação Jogo Limpo deflagrada nesta quarta-feira pela PF (Polícia Federal) para apurar suspeita de manipulação de resultado de partida de futebol.

A investigação começou por meio de ofício da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), encaminhando relatório da Sportradar, que reportou que a movimentação das casas de apostas indicou que os apostadores sabiam que determinada equipe perderia o primeiro tempo da partida por ao menos dois gols.

Em nota nas redes sociais, a Inter de Limeira diz estar ciente das investigações e "repudia de forma veemente qualquer prática de manipulação de resultados e apostas fraudulentas no futebol."

"Esclarecemos enfaticamente que a presente apuração não envolve a Associação Atlética Internacional, seus jogadores ou membros da comissão técnica."

O Patrocinense, também por meio de nota, informou que contribuiu com as investigações e atendeu todas as demandas dos agentes da PF.

"O Clube Atlético Patrocinense informa a todos que nenhum integrante da atual diretoria, da comissão técnica atual e nenhum atleta pertencente ao atual elenco do clube possui qualquer envolvimento com o processo."

A Inter de Limeira é atualmente a segunda colocada em seu grupo na primeira fase da série D, com 20 pontos somados em 10 partidas. O Patrocinense é o oitavo e último do grupo, com 5 pontos em 10 partidas.