Palmeiras pega o Botafogo nas oitavas da Libertadores

O Palmeiras vai enfrentar o Botafogo nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O sorteio dos confrontos da fase de mata-mata foi feito nesta segunda-feira (3).

O vencedor do duelo pode encarar nas quartas o São Paulo. O time do Morumbi enfrenta o Nacional-URU nas oitavas. No mesmo lado da chave, o Flamengo enfrentará o Bolívar-BOL.

Do outro lado estão Atlético-MG, que vai encarar o San Lorenzo-ARG, e Fluminense, que ainda não sabe seu adversário. Isso porque o Grupo C teve partidas adiadas por causa das enchentes no Rio Grande do Sul e ainda terá seus classificados conhecidos —Grêmio, The Strongest e Huachipato lutam por duas vagas.

Chave do mata-mata da Libertadores da América de 2024 - Reprodução

Palmeiras e Botafogo foram protagonistas na disputa do título do Campeonato Brasileiro no ano passado. A equipe carioca liderou durante boa parte do torneio, mas, no fim, acabou ultrapassada pela formação paulista.

Depois, o norte-americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, afirmou ter um dossiê que apontava que o Palmeiras havia sido favorecido. "O jogo entre Palmeiras e São Paulo em outubro de 2023 foi, de acordo com especialistas de inteligência artificial, manipulado por pelo menos cinco jogadores do São Paulo", disse o empresário em nota. Ele foi convocado a explicar as acusações em uma CPI no Senado.

As denúncias se transformaram em uma crise entre Textor e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. "Na Justiça, com relação ao Palmeiras, nós já entramos com uma ação cível contra ele e pedidos de abertura de inquérito policial para que se apurem as denúncias que ele está fazendo. E não prova absolutamente nada. Eu acho isso uma aberração, uma vergonha", afirmou a mandatária do alviverde.

A segunda-feira teve também sorteio dos embates da Copa Sul-Americana. Ainda não há uma definição exata das oitavas de final, porque elas dependem também da Copa Libertadores, já que os terceiros colocados da principal competição sul-americana vão para o certame de segundo escalão, e há indefinição dos grupos com times gaúchos.

Já se sabe, porém, que o Corinthians enfrentará o vencedor do duelo entre Bragantino e Barcelona (EQU). Se avançar, poderá ter pela frente nas quartas o Fortaleza, seu algoz na edição do ano passado.

Este é o chaveamento da Copa Sul-Americana - Reprodução

Os duelos da Libertadores

San Lorenzo (ARG) x Atlético Mineiro

Nacional (URU) x São Paulo

Flamengo x Bolívar (BOL)

Colo Colo (CHI) x Junior (COL)

Talleres (ARG) x River Plate (ARG)

Peñarol (URU) x 1º Grupo C

Botafogo x Palmeiras

2º Grupo C x Fluminense

Os duelos da Sul-Americana

Playoff G x Fortaleza

Playoff A x Corinthians

Playoff B x Belgrano (ARG)

Playoff H x Racing (ARG)

Playoff D x Sportivo Ameliano (PAR)

Playoff E x Cruzeiro

Playoff C x Independiente Medellín (COL)

Playoff F x Lanús (ARG)

Os playoffs da Sul-Americana