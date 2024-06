Pontaria de Messi falha, mas Argentina consegue vencer na abertura da Copa América

São Paulo

Em uma rara noite em que Lionel Messi desperdiçou duas chances cara a cara com o goleiro, a Argentina contou com as estrelas de Julián Álvarez e Lautaro Martínez para vencer o Canadá, por 2 a 0, na abertura da Copa América 2024.

No estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, nos Estados Unidos, os gols saíram já no segundo tempo. Primeiro foi o atacante do Manchester City que abriu o placar, aos três minutos. Depois, aos 43, o jogador da Inter de Milão fechou a conta.

Antes de a rede balançar, na etapa inicial, Di Maria e Messi tiveram chances de inaugurar o marcador, mas ambos pararam nas mãos do goleiro Crépeau. O camisa 16 canadense voltou a evitar um gol do camisa 10 no segundo tempo, novamente em lance cara a cara com o craque.

Só de entrar em campo, porém, Messi já registrou um novo recorde. Agora, ele tem 35 jogos em disputas de Copa América, isolando-se como o atleta que mais vezes atuou na competição.

E, se não teve um gol para coroar sua marca, ao menos ele deixou o gramado com uma assistência. Foi dele o passe para Lautaro fechar a conta.

Julian Alvarez celebra seu gol na estreia da Argentina na Copa América contra o Canadá - Agustin Marcarian/REUTERS

Atual campeã do mundo, a Argentina também defende seu título na competição continental. Em 2021, os argentinos venceram a Copa América realizada no Brasil, com uma vitória sobre os anfitriões na decisão.

Para o Canadá, a disputa é encarada como um grande teste. Como uma das três sedes da Copa do Mundo de 2026, juntamente com EUA e México, o Canadá busca saber a verdadeira força do elenco para não fazer feio na competição mais importante do futebol daqui a dois anos.

Argentina e Canadá estão no Grupo A da Copa América, ao lado de Peru e Chile. Na próxima terça-feira (25), os canadenses vão encarar os peruanos, enquanto os argentinos duelam com os chilenos.

CONFIRA ABAIXO OS JOGOS DA PRIMEIRA RODADA DA FASE DE GRUPOS DA COPA AMÉRICA

Quinta-feira (20)

Argentina x Canadá, às 21h

Sexta-feira (21)

Peru x Chile, às 21h

Sábado (22)

Equador x Venezuela, às 19h

México x Jamaica, às 22h

Domingo (23)

Estados Unidos x Bolívia, às 19h

Uruguai x Panamá, às 22h

Segunda-feira (24)

Colômbia x Paraguai, às 19h

Brasil x Costa Rica, às 22h