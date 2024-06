Dois dias após título da Champions, Real Madrid anuncia contratação de Mbappé

São Paulo

No decorrer dos últimos anos, Kylian Mbappé e Real Madrid estabeleceram um relacionamento marcado por flertes e negociações. A história, enfim, culminou com o anúncio desta segunda-feira (3), no qual o time espanhol confirmou a contratação do jogador por cinco temporadas.

"Um sonho que está se tornando realidade. [Estou] muito feliz e orgulhoso de fazer parte do clube dos meus sonhos. É impossível explicar quão feliz e animado me sinto agora. Mal posso esperar para ver vocês, madridistas, e obrigado pelo seu incrível apoio", escreveu o craque.

O texto publicado pelo jogador era acompanhado de uma galeria de fotos dele, ainda garoto, com o agasalho do Real Madrid. Em uma das imagens, ele aparece ao lado de Cristiano Ronaldo, quando o português jogava pelo clube espanhol.

As imagens reforçam o desejo antigo dele de se juntar ao maior vencedor da Champions League, dono de 15 troféus, o mais recente deles conquistado há apenas dois dias.

A primeira troca de olhares entre Mbappé e Real ocorreu ainda em 2017, quando o então jovem de 18 anos trocou o Monaco pelo Paris Saint-Germain.

O clube espanhol observava o atacante desde as categorias de base, mas recuou da contratação na época ao ver o time de Paris desembolsar 180 milhões de euros (R$ 678 milhões na cotação da época).

O valor só era menor do que os 222 milhões de euros (R$ 824 na cotação da época) que o PSG topou pagar ao Barcelona para contratar o brasileiro Neymar.

Anunciados na mesma janela de transferências, os dois reforços obrigaram o clube francês a buscar um modo para driblar a regra do "fair play financeiro" da Uefa (União das Associações Europeias de Futebol). A solução foi adiar o pagamento ao Monaco.

Os dois ficaram quase o mesmo período no clube —o brasileiro deixou a França no ano passado rumo ao futebol da Arábia Saudita—, mas construíram trajetórias diferentes. Enquanto as lesões impediram o camisa 10 da seleção brasileira de ter uma sequência capaz de torná-lo ídolo, o astro francês rapidamente se tornou o grande pilar da equipe. Nem a chegada de Lionel Messi em 2021 abalou isso.

Ao longo de sete temporadas no PSG, Mbappé conquistou seis vezes o título francês e três vezes a Copa da França, antes de se despedir do clube no último dia 10.

Mbappé agora é jogador do Real Madrid - AFP

Faltou, no entanto, alcançar aquele que era o maior sonho dele e do clube: o troféu da Champions League. Na temporada 2019/20, o time chegou à sua primeira final, mas acabou superado pelo Bayern de Munique.

Ao mesmo tempo que suas atuações nas competições domésticas aumentavam sua idolatria, a série de frustrações no principal palco do futebol europeu também se tornaram um fardo.

Era a brecha que o Real Madrid precisava para concretizar o desejo de seu presidente, Florentino Pérez. A partir da primeira janela de transferências de 2022, o dirigente passou a intensificar sua investida para ter o astro francês em seu plantel.

Em maio de 2022, o acerto entre as partes esteve bem próximo, mas o PSG contou até com uma intervenção do presidente francês, Emmanuel Macron, para convencer o atleta a ficar em seu país.

"Sim, nós conversamos, e ele me deu bons conselhos. Quando se é uma figura nacional, há direitos e deveres, e temos de assumir tudo o que somos enquanto jogador e homem", disse o jogador na época, confirmando a influência do político.

O peso maior, contudo, foi dos milhões de euros que o PSG desembolsou para renovar com o atleta até 2025, com a opção de deixar a equipe antes do último ano.

Mesmo para um clube milionário como o Real Madrid era difícil competir com a Qatar Sports Investment, subsidiária da Qatar Investment Authority, o fundo soberano do país, controlado pelo emir Tamin bin Hamad bin Khalifa Al Thani, que, na prática, comanda o time de Paris.

Naquele ano, o PSG topou pagar cerca de 1 milhão de euros por semana (R$ 5,1 milhões pela cotação da época). Eram cerca de R$ 245 milhões por ano, o maior salário da história do futebol até então.

Agora, segundo a imprensa espanhola, Mbappé receberá um dos maiores salários da história do Real, mas menor do que recebia na França: cerca de 35 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões) brutos por temporada, um pouco acima de Vinicius Junior e Bellingham.

Desta vez, o dinheiro não falou mais alto do que o sonho que o francês cultivava desde garoto.