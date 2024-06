Veja como serão os uniformes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

São Paulo

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) apresentou nesta quinta-feira (6) os uniformes do Time Brasil para os Jogos Olímpicos Paris 2024. A inspiração foram as cores do Brasil e a elegância francesa.

Foram confeccionadas mais de 50 mil peças, que já chegaram a Paris em dois contêineres. Os atletas vão receber as malas na cidade-sede, antes do início dos Jogos.

O desenvolvimento dos uniformes começou em 2020. Nesses quatro anos, foram feitos ajustes de grade e quantitativo, desenhos, tamanhos, cores, avaliação de tecidos, materiais e amostras até chegar às peças finais, segundo o COB.

Atletas de diferentes modalidades que representarão o Brasil nos Jogos Olímpicos 2024 - Alexandre Loureiro/COB

"A ideia era mudar o padrão dos últimos ciclos e apostar principalmente nas cores azul e amarelo. E, assim, ressaltar a elegância de Paris, uma das capitais da moda, mas sem perder a identidade brasileira", destacou Joyce Ardies, gerente de Jogos e Operações Internacionais do COB, área que lidera a logística de uniformes na entidade.

Em setembro do ano passado, uma comitiva do COB foi à China para definir os últimos detalhes, como o material e o design final das peças.

Ney Wilson, diretor de Alto Rendimento, diz acreditar que o uniforme é uma motivação importante para o atleta em busca da medalha.

"Acredito que colocar o uniforme, um uniforme que seja elegante, confortável e que o atleta se sinta valorizado, começa a elevar a autoestima. E, com isso, você traz um clima vencedor para dentro da missão. E isso é bem favorável com essa energia dos atletas", afirmou.

Cada atleta vai receber um enxoval completo, contendo malas, mochila, calçados, peças de roupas e acessórios. O design do uniforme busca dar conforto aos atletas, com peças leves e práticas. Também respeita a previsão de altas temperaturas em Paris à época dos Jogos.

Durante os Jogos Olímpicos Paris 2024 haverá a possibilidade dos fãs do Time Brasil adquirirem os uniformes oficiais que os atletas estarão vestindo. Detalhes serão divulgados posteriormente.