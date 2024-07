Acidente com torcedores do Corinthians deixa três mortos

São Paulo

Três pessoas morreram e 12 ficaram feridas em um acidente na madrugada desta segunda-feira (8), em Itabiba, no Espírito Santo.

Uma van com torcedores capixabas do Corinthians, que seguia para Vitória, chocou-se com um ônibus na BR-262. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu na altura do quilômetro 169, por volta de 1h40.

A van tinha 15 passageiros e retornava após o jogo contra o Cruzeiro, em Minas Gerais, no domingo (7).

O Corinthians publicou uma nota lamentando o ocorrido.

"O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu pesar pelas vítimas do acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (08), na BR-262, no Espírito Santo, com uma van que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, na tarde anterior. O clube se solidariza com as famílias e lamenta profundamente a morte de três torcedores, além de desejar uma rápida recuperação aos feridos."