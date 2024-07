Andy Murray se despede de Wimbledon após desistência de Emma Raducanu

Reuters

Emma Raducanu, 21, desistiu das duplas mistas de Wimbledon, neste sábado (6), devido a uma rigidez no pulso. Assim, seu parceiro, Andy Murray, 37, não terá outra chance de entrar em quadra em sua despedida do tradicional torneio da série Grand Slam.

A dupla dos sonhos, com os dois únicos britânicos a ganhar títulos de Grand Slam desde 1977, era a esperança depois de Murray ter desistido do torneio de simples, antes de sua partida com o tcheco Tomas Machac, para se recuperar de um cirurgia na coluna.

Andy Murray caminha para o final da carreira - Paul Childs/Reuters

Murray já havia tido uma despedida emocionante e repleta de estrelas na quinta-feira (4). Na ocasião, ele e o seu irmão Jamie perderam pela primeira rodada das duplas masculinas.

Em Wimbledon, Murray conquistou dois dos seus três Grand Slams, em 2013 e 2016 —também faturou o Aberto dos Estados Unidos, em 2012.

O britânico, que passou por uma cirurgia de reconstrução do quadril em 2019, disse que dificilmente continuará sua carreira depois deste ano e pode ficar de fora das Olimpíadas de Paris.

Neste sábado (6), Murray e Emma Raducanu enfrentariam Zhang Shuai e Marcelo Arevalo. "Infelizmente, acordei com um pouco de rigidez no pulso direito", disse Raducanu. "Estou decepcionada porque estava realmente ansiosa para jogar com Andy, mas preciso tomar cuidado."

A tenista, campeã do US Open, entrou na competição ao ser convidada, porque despencou para o 135º lugar no ranking após uma série de lesões em 2023.