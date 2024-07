Argentina estreia no futebol em Paris com empate, invasão de torcedores e confusão no fim

São Paulo

Os Jogos Olímpicos de Paris tiveram início nesta quarta-feira (24) com um empate em 2 a 2 entre Argentina e Marrocos no futebol masculino, em partida do grupo B disputada no estádio Geoffroy Guichard, em Saint-Etienne.

A seleção albiceleste, que busca na França completar a trinca de títulos após ter vencido a Copa do Mundo, em 2022, e a Copa América, em 2024, conseguiu o empate em gol chorado quando o cronômetro já marcava 60 minutos do segundo tempo —o árbitro deu 15 minutos de acréscimo devido a interrupções durante a partida.

Logo após o gol de empate, o juiz encerrou a partida. Na sequência, antes que os jogadores tivessem descido para os vestiários, uma série de torcedores do Marrocos invadiu o gramado. A polícia teve de usar bombas de gás para dispersar os invasores.

Simeone comemora gol em partida da Argentina contra o Marrocos - Thaier Al-Sudani/Reuters

Em campo, contando com atuação destacada do lateral direito Hakimi, do PSG (Paris Saint-Germain), um dos três jogadores acima de 23 anos no elenco, a seleção marroquina abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo. O camisa 10 da equipe, Akhomach, deu um belo passe de calcanhar para El Khannouss, que cruzou na pequena área para finalização do atacante Rahimi.

Logo aos cinco minutos da segunda etapa, a seleção africana ampliou. Akhomach foi derrubado na área pelo lateral Soler e o árbitro assinalou pênalti. Rahimi foi para a cobrança, bateu firme rasteiro à direita, sem chance para o goleiro Rulli.

Aos 22, a Argentina diminuiu com o atacante Simeone —filho do volante de mesmo nome que marcou época na seleção nos anos 1990—, que marcou de carrinho ao pé da trave esquerda após interceptar um chute cruzado na pequena área.

Quatro minutos depois a equipe comandada por Javier Mascherano ainda teve boa chance de igualar o placar em cabeçada do zagueiro Amione, parando em grande defesa do goleiro Munir.

O empate viria apenas no último minuto da partida, em jogada marcante com duas bolas no travessão marroquino, que terminou com gol de rebote do volante Medina.

Campeã olímpica em Atenas-2004 e Pequim-2008, a Argentina enfrenta na próxima rodada o Iraque, dia 27, em Bourdeaux. Na última rodada da fase de grupos, mede forças contra a Ucrânia, dia 30, em Lyon.