Corinthians acerta com Ramón Díaz em tentativa de salvação no Brasileiro

São Paulo

O Corinthians acertou a contratação do técnico argentino Ramón Díaz, 64. O experiente profissional, que ganhou um compromisso até o final da temporada 2025, chega com a responsabilidade de tirar o time alvinegro de uma situação difícil no Campeonato Brasileiro.

Ele não foi a primeira opção da diretoria, que, após a demissão de António Oliveira, no início do mês, tentou inicialmente tirar Fábio Carille do Santos. Como isso não foi possível, fechou com Ramón, que terá como auxiliar o filho Emiliano Díaz, elogiado por seus conceitos táticos.

O técnico argentino conhece bem o futebol brasileiro. Dirigiu o Vasco entre julho do ano passado e abril deste ano. Encontrou a equipe carioca também em situação difícil e alcançou o objetivo de evitar o rebaixamento no Nacional.

Novo técnico do Corinthians, Ramón Díaz, durante apresentação ao lado do presidente do clube, Augusto Melo - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Agora, Díaz encontra outro time na zona da degola. Em crise técnica –afetada também por uma profunda crise administrativa, com denúncias de corrupção e atraso de salários–, o Corinthians está na 17ª colocação do Brasileiro, com apenas duas vitórias e 12 pontos em 15 jogos.

A equipe está também classificada às oitavas de final das outras duas competições que disputa no segundo semestre, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. A prioridade, porém, será mesmo deixar a parte de baixo da tabela da Série A.

Uma das razões pela escolha de Ramón foi justamente sua experiência com cenários caóticos, uma vez que o Vasco também vivia –e vive– uma série de problemas. Ele também tem vasto currículo, com vários triunfos em seu país.

Ex-jogador de destaque como atacante, dirigiu o River Plate em seis conquistas no Campeonato Argentino, teve como maior glória a vitória na Copa Libertadores de 1996 e levou também a hoje extinta Supercopa Libertadores, em 1997, em decisão contra o São Paulo.

Díaz ganhou ainda um Argentino pelo San Lorenzo e teve uma série de experiências internacionais. Trabalhou em clubes da Inglaterra, do México, da Arábia Saudita, do Egito, do Paraguai e dos Emirados Árabes Unidos e dirigiu a seleção do Paraguai, entre 2014 e 2016. Antes de chegar ao Vasco, vinha comandando o Al Hilal, time pelo qual conquistou o Campeonato Saudita em 2022.

O Corinthians ainda não esclareceu como resolveu ou resolverá a questão jurídica pendente do treinador com o Vasco. Há versões conflitantes sobre sua saída –ele diz ter sido demitido, o clube afirma que ele pediu demissão–, motivo pelo qual ele ainda tem registro ativo na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) como profissional da agremiação cruzmaltina.

Ramón acompanhará do estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, a partida de seu novo time na noite desta quarta (10), justamente contra o Vasco. A equipe será novamente dirigida pelo técnico interino Raphael Laruccia, que esteve à beira do campo no triunfo por 3 a 2 sobre o Vitória, em São Paulo, e na derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Se não houver entraves burocráticos, o argentino deverá fazer sua estreia na próxima terça-feira (16), no estádio de Itaquera, contra o Criciúma, pelo Brasileiro. E ganhará opções. Tentando dar corpo a um elenco bastante criticado, a diretoria deixou bem encaminhadas as contratações do zagueiro André Ramalho, 32, e dos volantes Alex Santana, 29, e Charles, 28. O goleiro Hugo Souza, 25, já foi anunciado.