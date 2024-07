Espanha conta com garoto de 16 anos para vencer a França e ir à final da Euro

São Paulo

Com belo gol de uma promessa de 16 anos, a Espanha venceu a França por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (9) em Munique, e está na final da Eurocopa.

Classificada, a Espanha vai decidir o título contra o vencedor do duelo entre Holanda e Inglaterra, agendado para esta quarta (10), às 16h. A decisão da competição será no domingo (14), às 16h, no estádio Olímpico de Berlim.

Lamine Yamal, aos 16, faz o gol de empate da Espanha na vitória contra a França - JAVIER SORIANO/AFP

A Espanha entrou em campo sem o zagueiro Le Normand e o ala Carvajal, suspensos, e o meia Pedri, lesionado. Na França, o técnico Didier Deschamps optou por começar com Griezmann no banco de reservas —algo bem raro porque ele é o francês com maior número de jogos em Eurocopas e Copas do Mundo.

A formação azul abriu o placar aos oito minutos de jogo. Acionado por Dembélé, Mbappé recebeu na esquerda e mandou na medida para Kolo Muani completar de cabeça.

Mbappé estava inspirado e encontrava várias brechas, mas a Espanha conseguiu a virada ainda no primeiro tempo graças ao talento de Lamine Yamal, que marcou aos 20, e Dani Olmo, que balançou a rede aos 24.

Yamal, de 16 anos, acertou o ângulo de Maignan. Olmo dominou bonito na área e driblou Tchouaméni —a bola tocou em Koundé antes de entrar.

Aos 16 anos e 362 dias, Yamal, atacante do Barcelona, é o mais jovem a balançar a rede na competição. Ele, inclusive, irá completar 17 anos no sábado (13), véspera da decisão do título.

Após a virada em quatro minutos, os espanhóis mantiveram a posse de bola e administraram a vantagem no segundo tempo.

De volta à final da Eurocopa após 12 anos, a Espanha vai buscar o seu quarto título —levantou a taça em 1964, 2008 e 2012 e foi vice em 1984.

Se vencer no domingo, a Espanha passará a ser a maior vencedora da competição, desempatando com a Alemanha —campeã em 1972, 1980 e 1996.