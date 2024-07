Qualidade ruim da água cancela primeiro treino no Sena

Paris

A primeira sessão de treinos do triatlo nas águas do Sena foi cancelada nesta manhã em Paris por falta de níveis mínimos de balneabilidade. Segundo os organizadores, a chuva dos últimos dias piorou a qualidade da água, que vinha trabalhando no limite do aceitável nas últimas semanas. O aguaceiro já havia prejudicado a ambiciosa Cerimônia de Abertura, na sexta-feira (26). No dia seguinte, a competição masculina de street skate, na Place de La Concorde, foi adiada para segunda (29).

Em 17 de julho, residentes nadaram no rio Sena depois que a prefeira de Paris entrou no rio para provar que ele estava suficientemente limpo para banho



O tempo melhorou neste domingo (28) e faz sol na capital francesa. A temperatura deve chegar a 26 graus e superar os 30 no meio da semana, o que deve ter impacto positivo na qualidade da água. Diferentemente de sistemas mais novos, o esgoto parisiense, que data do século 19, extravasa para a rede pluvial quando há excesso de vazão.



Um segundo treino de familiarização está marcado para segunda (29). A competição masculina de triatlo está marcada para a terça (30), com largada na instalação montada na ponte Alexandre 3º. Caso o Sena falhe, pode ser adiada ou mesmo cancelada, tornando a prova um duatlo. A expectativa de Paris-2024, porém, é que ocorra.



A limpeza do icônico rio da capital francesa, vetado para natação há mais de cem anos, é um dos legados dos Jogos e custou 1,4 bilhão de euros.