Ralf Schumacher se assume gay em postagem nas redes sociais

Reuters

O ex-piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher, irmão mais novo do heptacampeão mundial Michael Schumacher, anunciou neste domingo (14) que está em um relacionamento homossexual.

"A coisa mais linda da vida é quando você tem o parceiro certo ao seu lado com quem pode dividir tudo", escreveu ele no Instagram, abaixo de uma fotografia dele e de outro homem com os braços um ao redor do outro assistindo ao pôr do sol sobre o oceano.

Ralf Schumacher durante sessão de treinos do GP da Áustria de F1 - Erwin Scheriau - 9.jul.2022/AFP

O único outro piloto gay conhecido na história da Fórmula 1 foi o britânico Mike Beuttler, que correu de 1971 a 1973 e morreu em 1988.

Ralf, de 49 anos, venceu seis grandes prêmios em uma carreira de 11 anos que terminou em 2007. Ele foi casado anteriormente com Cora, com quem tem um filho, David, de 22 anos.

"Estou muito feliz que você finalmente encontrou alguém com quem pode realmente dizer que se sente muito confortável e seguro, seja homem ou mulher, estou apoiando você 100% pai, e desejo-lhe tudo de bom e parabéns", escreveu David na postagem do pai.

A atriz alemã Carmen Geiss, uma amiga próxima do ex-piloto, nomeou o parceiro como Etienne e publicou uma fotografia do casal em sua própria conta na rede social.

"Hoje ele confessou sua homossexualidade", escreveu ela sobre Ralf. "Este passo foi um ato de libertação e autoaceitação para ele. Foi uma decisão corajosa que amadureceu nele por muito tempo e agora ele está cheio de orgulho e confiança."

"Sua decisão não é apenas um triunfo pessoal, mas um sinal de que ele finalmente é capaz de viver e amar sua verdadeira identidade sem medo ou vergonha."