Salto inédito pode receber o nome de Rebeca Andrade em Paris

Na véspera das Olimpíadas de Paris, a ginasta Rebeca Andrade submeteu um vídeo ao Comitê Técnico da FIG (Federação Internacional de Ginástica) fazendo um elemento inédito para o salto, o Yurchenko com tripla pirueta.

Segundo a FIG, o comitê avaliou o elemento com dificuldade 6.0, ou seja, essa é a nota de partida de Rebeca durante uma disputa. A nota só é menor que o Biles 2 (Yurchenko duplo carpado), da americana Simone Biles, que é a grande favorita a conquistar o ouro em Paris com a nota de partida 6.4.

Para que o novo salto receba o nome de Rebeca (seria chamado de Andrade), a brasileira terá de apresentá-lo em uma competição oficial. A expectativa do mundo da ginástica é que ela o faça agora nas Olimpíadas.

Rebeca Andrade comemora o ouro na prova de salto do Pan de Santiago-2023; em Paris, ela pode estrear um salto novo que levará seu nome - Martin Bernetti - 24.out.23/AFP

No entanto, no treino de pódio, como é conhecido o treino oficial das seleções antes da competição, nesta quinta-feira (25) na Arena Bercy, Rebeca não apresentou o Yurchenko com tripla pirueta. Ela treinou apenas os saltos nos quais já têm confiança: o Cheng, que tem valor de 5.6, e o Amanar, de 5.4. Com os dois ela foi campeã olímpica em Tóquio-2020.

Por outro lado, Biles treinou e acertou duas vezes o seu Biles 2, mostrando muita confiança. Rebeca ainda não confirmou se usará ou não o novo salto em Paris. Caso decida usar, poderá colocar mais pressão sobre Biles, esquentando a disputa.

O Yurchenko com tripla pirueta consiste na entrada Yurchenko, que é uma rondada flic-flac para a mesa, com a ginasta entrando de costas no aparelho, seguida por três piruetas (1080 graus) e aterrissagem de frente para o aparelho.

O salto Yurchenko com tripla pirueta que Rebeca Andrade pode apresentar nas Olimpíadas de Paris 2024 - Reprodução/FIG

"Embora tenha sido tentado ocasionalmente, nenhuma mulher jamais conseguiu realizar um Yurchenko com triplo twist, e apenas um salto no código feminino —o Biles 2— é mais difícil. Se Andrade conseguir executá-lo com sucesso em algum momento da competição feminina em Paris, será o primeiro elemento nomeado em sua homenagem no código", destacou a FIG, em seu site.

Caso homologue o salto, Rebeca seria mais uma ginasta brasileira a ter um elemento com seu nome. Daiane dos Santos, Diego Hypolito, Lorrane Oliveira e Júlia Soares já possuem seus nomes no código de pontuação da FIG.

A ginástica artística feminina começa no próximo domingo (28) com a fase classificatória. Neste dia, todas as atletas competirão em todos os aparelhos (salto, trave de equilíbrio, solo e paralelas assimétricas) e a pontuação atingida servirá para definir as oito finalistas de cada aparelho e também as oito seleções que decidirão o título por equipes.