Carol Santiago amplia coleção de medalhas com ouro nos 100 m costas

Carol Santiago conquistou o ouro na prova dos 100 m costas, na classe feminina S12 (com uma deficiência visual pequena). Com a conquista, a pernambucana se igualou a Ádria Santos, do atletismo, como a mulher brasileira com mais visitas ao topo do pódio em Paralimpíadas —cada uma tem quatro.

Ela fechou a prova em 1min08s23, à frente da ucraniana Anna Stetsenko (1min09s43) e da espanhola Maria Delgado Nadal (1min11s33), que completaram o pódio.

Carol Santiago durante sua bateria dos 100 m costas - Andrew Couldridge - 31.ago.24/Reuters

Carol Santiago foi eliminada na prova dos 100 m borboleta S12 na quinta-feira (29), mas ainda busca mais quatro medalhas em competições individuais: 50 m livre S13 (2), 200 m medley S13 (3), 100 m livre S12 (4) e 100 m peito SB12 (5). Ela também disputará o revezamento misto 4 x 100 m 49 pontos (4).

Carol nasceu com síndrome de Morning Glory, uma condição congênita na retina que limita seu campo de visão. Ela praticou natação convencional até o final de 2018, quando passou a competir no esporte paralímpico.

Aos 39 anos, ela pode entrar no top 10 de medalhistas da história do Brasil. Ela ganhou cinco medalhas em Tóquio-2020.

"Para ser muito sincera, eu não penso nisso. Na verdade, eu nunca tinha pensado nisso até receber essa pergunta. Eu tenho um compromisso muito grande com o nosso programa. Esse compromisso de, toda vez que eu subir a um bloco de piscina, entregar tudo ali naquela prova", disse ela à Folha antes da competição.

Para Carol, não importa se é uma tomada de tempo ou uma competição. Ela só pensa em dar o seu melhor quando está em uma disputa.

"Isso é o que está na minha cabeça. Se eu chegar lá e meus resultados forem suficientes para trazer um monte de medalhas, ótimo, perfeito. Mas, se eu chegar lá e meus resultados forem meus melhores resultados e não forem suficientes, eu vou estar muito satisfeita com o programa da mesma forma", afirmou.