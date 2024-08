Com estrelas da NBA, basquete se torna o evento mais disputado de Paris-2024

Lille | Financial Times

Mais de 27 mil fãs lotaram o Estádio Pierre Mauroy na semana passada na cidade francesa de Lille, no norte da França, para assistir Stephen Curry, LeBron James e Kevin Durant entrarem juntos em uma quadra de basquete olímpica pela primeira vez.

O cenário foi talvez o jogo de basquete masculino mais significativo da primeira rodada da memória recente: o 'Dream Team' dos EUA, edição millenial, comparecendo em peso contra uma equipe sérvia liderada por Nikola Jokić, o jogador mais valioso da NBA (National Basketball Association) por três vezes. Os americanos derrotaram a Sérvia por 110 a 84, liderados pelos 23 pontos de Durant, que incluíram cinco arremessos de três pontos.

O torneio de basquete nas Olimpíadas de Paris está entre os eventos mais bem frequentados de todos os Jogos, tanto uma vitrine para um grupo de talentos globais ferozmente competitivo quanto uma oportunidade única de assistir alguns dos maiores jogadores americanos do jogo unirem forças pela primeira —e possivelmente última— vez.

James, de 39 anos, retorna ao time para os jogos de 2024 depois de pular o torneio em 2016 e 2020. Quatro vezes campeão da NBA, entrando em sua 21ª temporada na liga, ele se junta a Durant, 35, duas vezes campeão da NBA e maior pontuadorr de todos os tempos do basquete masculino dos EUA, ao lado de Curry, de 36 anos, estrela do Golden State Warriors e estreante olímpico.

Eles são complementados por uma lista de estrelas com sete campeões da NBA e treinados pelo líder do Warriors e estrela do Chicago Bulls dos anos 1990, Steve Kerr.

"Temos 12 caras que podem sair e fazer o trabalho em qualquer noite", disse James na quinta-feira após a vitória na fase de grupos sobre o Sudão do Sul. O conjunto de talentos se traduziu em diversas mudanças de equipe e substituições durante o jogo, enquanto Kerr explora diferentes combinações de armadores, alas e pivôs para enfrentar os oponentes.

"Cada oponente é diferente. Temos opções para tudo e vamos usar essas opções da maneira que acharmos melhor", disse Kerr.

O resultado é um nível de cooperação entre estrelas incomum na NBA, onde os jogadores normalmente estão preocupados em acumular pontos individuais, assistências e outras honrarias.

"Estou aqui para vencer e conquistar o ouro e essa é minha única mentalidade. Não se trata de pontuar ou de estatísticas", disse James.

Os EUA buscam sua quarta medalha de ouro consecutiva no basquete masculino em Paris, embora seu caminho para a final seja incerto. O Canadá está invicto na fase de grupos e inclui 11 jogadores da NBA, incluindo o vice-MVP Shai Gilgeous-Alexander.

A Alemanha, liderada por Dennis Schröder, é a atual campeã mundial e a França, país anfitrião, a atual medalhista olímpica de prata, contando com a estrela parisiense local Victor Wembanyama, bem como o quatro vezes defensor do ano da NBA, Rudy Gobert.

Os organizadores dos jogos de Paris optaram por realizar as primeiras rodadas de basquete masculino e feminino a cerca de 200 km do norte da capital, em parte para maximizar a presença de público —com o objetivo de superar o recorde olímpico estabelecido em Atlanta-1996 de pouco mais de 1 milhão de fãs.

A capacidade do Estádio Pierre Mauroy, casa do Lille OSC, um clube de futebol da Ligue 1, é de 27.360, maior do que a Arena Bercy em Paris, que sediará as partidas eliminatórias e de medalha, com espaço para cerca de 20 mil espectadores. A capacidade média dos estádios da NBA é de pouco menos de 19 mil.

Fora do jogo entre EUA e Sérvia da semana passada, milhares de fãs lotaram as arquibancadas vestindo camisas de praticamente todos os times da NBA e de programas universitários conhecidos dos EUA. O cineasta e super fã de basquete Spike Lee torceu da primeira fila, enquanto até os fãs sérvios vestidos com seus próprios uniformes nacionais seguravam recortes da cabeça de James.

Tony Estanguet, presidente do comitê organizador de Paris-2024, disse aos repórteres nesta semana que os jogos em Lille até agora têm sido "um grande sucesso".

Menos otimistas têm sido as perspectivas para a equipe da casa. Les Bleus avançarão para as quartas de final terminando em segundo lugar no Grupo B, após uma derrota dolorosa para a Alemanha na sexta-feira. O resultado contradiz as altas expectativas para a França, que surpreendeu a equipe dos EUA na fase de grupos há três anos nas Olimpíadas de Tóquio.

"Acho que temos que confiar mais no treinamento, confiar ainda mais em nossos companheiros de equipe e fazer as pequenas coisas que não aparecem nas planilhas de estatísticas", disse Wembanyama na noite de sexta-feira. "Queremos ganhar tudo."

Wembanyama terá um retorno triunfal na terça-feira (6), quando o basquete retorna a Paris para as quartas de final e a França enfrenta o Canadá em Bercy. Wemby, como é conhecido, jogou uma temporada pelo clube francês Metropolitans 92 dos subúrbios de Paris antes de o dínamo de 2,21m ser selecionado como primeira escolha geral no Draft da NBA de 2023, onde as equipes da liga selecionam talentos novatos.

O time dos EUA, no entanto, também mostrou vulnerabilidade à sua maneira, com inícios lentos em jogos contra Sérvia e Porto Rico. Curry, o líder de todos os tempos em arremessos de três pontos na NBA, teve dificuldades para fazer suas cestas na França, acertando sete de 25 tentativas de três pontos na fase de grupos.

Os jogadores profissionais frequentemente levam tempo para se adaptar ao basquete olímpico, cujas regras são estabelecidas pela federação internacional FIBA, e não pela NBA. A linha de três pontos é mais próxima da cesta, o tempo de jogo total e o número máximo de faltas permitidas são menores.

"Sejam os arremessos que não caem ou seja um time que está jogando muito bem, você tem que lutar para vencer", disse Curry na noite de sábado. "Acho que nos sentimos desconfortáveis algumas vezes."

Enquanto isso, os jogadores dos EUA têm absorvido a experiência olímpica que James e outros veteranos insinuaram que poderia ser a última deles. A estrela do LA Lakers se tornou o primeiro jogador de basquete masculino a ser escolhido como porta-bandeira da equipe dos EUA para a cerimônia de abertura, enquanto Curry e Durant compareceram à final geral da ginástica feminina. Outros foram vistos no tênis de mesa.

James disse que, apesar de fazer 40 anos no final deste ano, ele não colocou uma data definitiva para o fim de sua carreira no basquete. "Todos esperam que eu jogue mais 10 anos, por alguma razão estranha", disse ele.