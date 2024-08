Fernanda Yara da Silva vence duelo equilibradíssimo e conquista ouro no atletismo

Saint-Denis

A brasileira Fernanda Yara da Silva, 38, conquistou a medalha de ouro paralímpica nos 400 metros rasos, classe T47 (deficiência nos membros superiores).

Em uma prova muito equilibrada, ela teve que esperar a fotografia para confirmar sua vitória, à frente de Lisbeli Vera, da Venezuela: 56s74 contra 56s78.

Paraense de Curionópolis, ela tem uma má-formação congênita abaixo do cotovelo esquerdo. Começou a competir no paradesporto em 2008 e neste ano conquistou a medalha de ouro no Mundial de Kobe, no Japão.

Outra brasileira na prova, Maria Clara Augusto da Silva, ficou com o bronze (57s20). Como Fernanda, ela tem má-formação no cotovelo esquerdo.

Fernanda Yara da Silva, nova campeã paralímpica - Stephanie Lecocq - 30.ago.24/Reuters

Thalita Simplício ganha quarta prata paralímpica

A brasileira Thalita Simplício da Silva, 27, conquistou sua quarta medalha de prata paralímpica em três edições. Ela foi vice nos 400 m rasos na categoria T11 (deficiência visual), neste sábado (31), na pista roxa do Stade de France.

Nos Jogos do Rio, em 2016, Thalita ganhou prata no revezamento 4 x 100 m. Em Tóquio, há três anos, foi vice nos 200 m e nos 400 ms.

A potiguar nasceu com glaucoma e ficou totalmente cega aos 12 anos de idade. Três anos depois, começou a praticar atletismo em um projeto do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro).

Lahja Ishitile, da Namíbia, liderou praticamente toda a prova e ficou com a medalha de ouro, em 56s20, contra 57s21 da brasileira. Thalita correu na raia 5, com o guia Felipe Veloso.