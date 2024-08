Gabrielzinho confirma favoritismo e ganha segunda medalha de ouro em Paris

Nanterre

Os 50 m costas têm dono na categoria S2 dos Jogos Paralímpicos. Gabriel Araújo, 22, repetiu em Paris o feito obtido em Tóquio, em 2021, e se tornou bicampeão da prova neste sábado (31), na Arena La Défense.

A classe S2 da natação é destinada a nadadores com deficiências severas.

Com a vitória, o nadador mineiro chega a duas medalhas de ouro na competição —na quinta (29), havia vencido nos 100 m costas.

Diferentemente do que ocorreu na prova anterior —em que não pintava como único favorito, já que tinha sido prata em Tóquio—, Gabrielzinho sobrou nos 50 m costas.

Gabrielzinho manteve seu aproveitamento total até aqui na Arena La Défense, em Nanterre, nos arredores de Paris - Andrew Couldridge/Reuters

Ainda na quinta, o brasileiro já tinha avisado que estava tenso com os 100 m, costas, não com os 50. "É uma prova que me deixa, pelo que estou treinado, um pouco mais tranquilo. Mas ela tem uma dificuldade interessante também, porque são só 50 metros. Então, não pode errar em momento nenhum."

Ele não errou. Ainda na metade da piscina sua vantagem já era destacada. No fim, registrou 50s93, novo recorde continental. Vladimir Danilenko, da Rússia, chegou quase sete segundos atrás, com 57s54. O chileno Alberto Abarza, com 58s12, ficou com o bronze. O pódio foi exatamente o mesmo dos 100 m costas.

Ao fim da prova, Gabrielzinho esbanjou descontração, mostrando a língua, sorrindo e brincando com a torcida.

Com a vitória, o nadador chega a sua quinta medalha paralímpica, quatro de ouros (as duas de Paris se somam a outras duas de Tóquio) e uma de prata. Também neste sábado, a nadadora pernambucana Carol Santiago ganhou sua quarta medalha de ouro em Paralimpíadas e se igualou a Ádria Santos, do atletismo, como as maiores vencedoras brasileiras da competição.

Gabrielzinho continua sua corrida do ouro já neste domingo (1º), nos 150 m medley, categoria SM3. Na segunda (2), volta à classe S2 para a disputa dos 200 m livre. Na sexta (6), encerra sua participação paralímpica nos 50 m livre, categoria S3.