Morte de zagueiro uruguaio Juan Izquierdo não tem relação com vacina contra Covid-19

A confirmação da morte do jogador uruguaio Juan Izquierdo, de 27 anos, na terça-feira (27), cinco dias após o atleta sofrer um mal súbito durante partida entre São Paulo e Nacional-URU pela Copa Libertadores, no MorumBis, na capital paulista, gerou uma onda de desinformação nas redes sociais.

Diferentes perfis especulam sobre a causa da morte do atleta e desinformam ao associar, sem provas, a morte de Izquierdo com os imunizantes contra a Covid-19. "Juan Izquierdo tinha 27 anos, tinha família, vida e carreira. O lixo da vacina deu-lhe uma arritmia e hoje o seu plano terminou", escreveu um perfil no X. "Vacina assassina", "Seria ele mais uma vítima da vacina?" e "Investiguem as vacinas de Covid-19" estão entre outros posts que também desinformam sobre o caso.

Zagueiro Juan Izquierdo em foto de março, durante partida em estádio em Montevidéu, capital do Uruguai - Eitan Abramovich - 14.mar.2024/AFP

Juan Izquierdo foi diagnosticado com arritmia cardíaca, que são alterações no ritmo cardíaco, em 2014, quando era jogador do Cerro. O problema foi identificado durante exames realizados por um programa do governo uruguaio, segundo informações de Sebastián Bauza, diretor da Secretaria Nacional de Esportes do Uruguai.

"Em 2014 foram feitos exames no time de treino do Cerro, onde Juan Izquierdo jogava. Foi feito um eletrocardiograma que deu esse resultado. Ter uma arritmia, como muitas vezes acontece, não significa que você não possa jogar, mas tem que ser controlada", afirmou Bauza em entrevista ao programa #Minuto1, da rádio uruguaia Carve Deportiva.

Juan Izquierdo caiu inconsciente no gramado nos minutos finais do segundo tempo, após cambalear sozinho por alguns segundos enquanto caminhava próximo ao meio de campo. O camisa 3 do Nacional recebeu os primeiros atendimentos pelas equipes médicas das duas equipes e foi encaminhado à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Israelita Albert Einstein.

De acordo com boletim médico, o atleta chegou ao local em parada cardíaca, de início indeterminado, provocada por uma arritmia. O hospital iniciou manobras de ressuscitação cardiopulmonar, incluindo procedimento de desfibrilação, e as equipes conseguiram recuperar os batimentos do jogador. "Juan está internado na Unidade de Terapia Intensiva, sedado, em ventilação mecânica e cuidados intensivos neurológicos", dizia o boletim.

Izquierdo recebendo atendimento médico após mal súbito durante partida no estádio MorumBis - Nelson Almeida - 22.ago.2024/AFP

No domingo (25), novos exames indicaram progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana do zagueiro uruguaio. Juan Manuel Izquierdo Viana morreu na terça-feira (27), em São Paulo.

Posts fazendo a falsa associação da vacina contra a Covid com problemas de saúde em atletas circulam há algum tempo. Em 2021, por exemplo, após o jogador dinamarquês Christian Eriksen passar mal durante uma partida, viralizou uma publicação dizendo que a causa teria sido o imunizante --ele nem tinha sido vacinado, como o Projeto Comprova mostrou.

VERDADEIRO OU FALSO

