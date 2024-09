Bia Haddad leva título em Seul e volta a se aproximar do top 10 do tênis feminino

São Paulo

Beatriz Haddad Maia venceu, neste domingo (22), o WTA 500 de Seul. A brasileira de 28 anos encarou na decisão a russa Daria Kasatkina e triunfou de virada, por 2 sets a 1, parciais de 1/6, 6/4 e 6/1, levantando o troféu após uma hora e 50 minutos de partida na quadra rápida sul-coreana.

Foi o quarto título da paulistana no circuito de elite do tênis, o primeiro nesta temporada. Ela já havia sido campeã do WTA 250 de Nottingham (2022), do WTA 250 de Birmingham (2022) e do WTA Elite Trophy (2023).

A conquista renderá a Bia um salto de cinco posições no ranking da WTA, a associação das tenistas profissionais. Na lista a ser divulgada na segunda-feira, ela vai aparecer na 12ª colocação –seu melhor posto foi o décimo, no ano passado, após ter alcançado as semifinais do Aberto da França.

Beatriz Haddad Maia exibe o quarto troféu de sua carreira - WTA/Divulgação

Cabeça de chave número três em Seul, a brasileira teve uma campanha sólida e chegou à final sem ter perdido nenhum set. Com alguma facilidade, deixou pelo caminho a australiana Ajla Tomljanovic e as russas Polina Kudermetova e Veronika Kudermetova.

Na decisão, porém, o início foi ruim. Kasatkina –que chegou ao torneio como 13ª do mundo e subirá para o 11º lugar– precisou de apenas 26 minutos para levar o primeiro set e chegou a ganhar sete games seguidos, abrindo 2/0 no segundo. Haddad, então, reagiu, conseguiu duas quebras de saque e buscou o empate.

A paulista foi mais agressiva no set derradeiro e teve precisão em um momento decisivo, quando sacava em 3/1 e teve de salvar um triplo "break point". Então, confiante, conseguiu nova quebra e sacou para a vitória, fechando o jogo em subida à rede.

"Estou feliz com meu trabalho. Eu estava errando muito no começo do jogo, a Daria estava jogando de maneira melhor. Mas eu vinha jogando bem durante a semana e sabia que o tênis muda muito rapidamente. Eu já estava competindo melhor no segundo set, meu tênis apareceu, e eu terminei do jeito que queria", afirmou.

Bia Haddad agora coleciona 12 vitórias em suas últimas 14 partidas. Ela vinha de uma final em Cleveland e de uma campanha de quartas de final no US Open e deu sequência a sua boa fase no circuito.

"Eu venho trabalhando duramente nas últimas semanas, nos últimos meses. Eu me sinto mais forte e me sinto muito competitiva. Estou em um bom momento, pronta para a próxima semana. Sinto que estou fazendo muitas coisas bem, vamos ver o que o fim da temporada reserva para mim."