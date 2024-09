Corinthians vence Fortaleza por 3 a 0 e avança na Sul-Americana

São Paulo

O Corinthians venceu o Fortaleza por 3 a 0 na Neo Química Arena e garantiu a vaga na semifinal da Sul-Americana na noite desta terça-feira (24).

Após o placar com 0 a 0 no primeiro tempo, no segundo o timão marcou com Romero, Coronado e Pedro Henrique.

Na próxima fase, o vencedor encara quem passar do confronto entre Athletico-PR e Racing-ARG. No primeiro jogo, o Athletico venceu por 1 a 0 na Ligga Arena e encara o time argentino nesta quinta-feira (26) no El Cilindro, em Buenos Aires.

Igor Coronado, do Corinthians, comemora o segundo gol com os companheiros - Carla Carniel/Carla Carniel/Reuters

Do outro lado da chave, Libertad-PAR x Cruzeiro —o time mineiro venceu o primeiro jogo por 2 a 0—, e Lanús-ARG x Independiente Medellín-COL —empate por 0 a 0 na partida de ida— brigam para avançar às semifinais.

No primeiro jogo das quartas de final, no dia 18, o Corinthians não se abalou diante da torcida do Fortaleza que lotou a Arena Castelão e fez 2 a 0, com gols de Igor Coronado e Yuri Alberto.

Se chegou às quartas da Sul-Americana, no Brasileiro o Corinthians amarga a zona do rebaixamento, com 28 pontos em 27 partidas, mesmo após a vitória na última rodada por 3 a 0 contra o Atlético-GO, em casa.

Na próxima rodada do nacional, o time enfrenta o São Paulo, no domingo (29), no Mané Garrincha, em Brasília.

A chegada recente dos reforços vindo do exterior —o holandês Memphis Depay e o peruano André Carrillo— é a esperança da torcida para que o Corinthians, sob o comando de Ramón Díaz, engate uma sequência de bons resultados para escapar da zona da degola no Brasileiro e buscar um título.