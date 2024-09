Em noite de chances perdidas, Botafogo e São Paulo ficam sem gols

São Paulo

O Botafogo teve oportunidades claras no primeiro tempo e lances perigosos também no segundo. Embora dominado na maior parte da noite, o São Paulo construiu duas ótimas chances na etapa final e falhou. Assim, começou em 0 a 0 o confronto entre as equipes pelas quartas de final da Copa Libertadores.

A partida foi disputada no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (18). O segundo duelo ocorrerá na próxima quarta, no Morumbi, em São Paulo. Quem sobreviver terá pela frente nas semifinais o vencedor do embate entre Flamengo e Peñarol, que será iniciado nesta quinta-feira (19), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Vitinho e Sabino brigam pela bola no Engenhão - Sergio Moraes/Reuters

Do outro lado da chave, também no Maracanã, o Fluminense saiu na frente do Atlético Mineiro no finalzinho, 1 a 0 definido em cabeceio de Lima, com colaboração do goleiro Everson. O vencedor vai encarar nas semifinais River Plate ou Colo-Colo –a disputa começou no Chile, com empate por 1 a 1.

No Engenhão, o primeiro tempo foi todo do Botafogo, que não conseguiu transformar a ampla superioridade em gol. Foram três oportunidades bastante claras e outros dois arremates perigosos até o intervalo, fruto de um domínio técnico e tático estabelecido desde os minutos iniciais do confronto.

O São Paulo adotou um esquema com três zagueiros, com uma estratégia de apertar a saída do adversário. No entanto, a formação alvinegra conseguia escapar desse cerco inicial e fazia frequentemente um dois contra um pelas pontas, sobretudo pela direita de seu ataque, onde Vitinho e Luiz Henrique infernizavam Welington.

Foi justamente após trama entre Vitinho e Luiz Henrique que Almada apareceu para finalizar livre, na área, para fora. Mais tarde, Luiz Henrique recebeu de Vitinho na cara do gol e chutou por cima. Do outro lado, em jogada rápida, Savarino finalizou da entrada da área e acertou o travessão de Rafael.

Pouco mudou no início da etapa final –Barboza, logo de cara, só não marcou em sobra de escanteio por desvio de Rafinha no caminho–, o que levou Luis Zubeldía a mudar o esquema, aos 14 minutos, trocando o lateral Rafinha pelo atacante Wellington Rato. Isso permitiu formar duas linhas de quatro na marcação e limitar a vantagem do rival pelos lados.

Na sequência, novas substituições dos dois lados mudaram bastante a feição da partida. O São Paulo cresceu e deixou a disputa mais aberta, com chances para os dois lados. Luiz Gustavo e Calleri –que finalizou sozinho na entrada da pequena área– erraram pela formação tricolor; Matheus Martins foi fominha com a camisa alvinegra. E tudo ficou mesmo para o Morumbi.