Flamengo perde em casa e se complica em duelo com Peñarol na Libertadores

O Flamengo começou mal seu duelo com o Peñarol pelas quartas de final da Copa Libertadores. A equipe uruguaia levou a melhor por 1 a 0, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (19), e jogará em vantagem a partida de volta, marcada para a próxima quinta (26), no Campeón del Siglo, em Montevidéu.

O placar foi definido ainda no começo da partida, aos 13 minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque bem armado, Maxi Silvera recebeu bola pelo alto e ajeitou de cabeça para Cabrera, que bateu no canto direito de Rossi. Foi o único gol do jogo, finalizado em xingamentos da torcida rubro-negra contra o técnico Tite.

Cabrera celebra com Fernández o gol do jogo no Maracanã - Ricardo Moraes/Reuters

Para sobreviver na competição sem a necessidade de pênaltis, o Flamengo terá de vencer no Uruguai por ao menos dois gols de diferença. Triunfo por um gol forçará um desempate da marca penal para definir quem enfrentará Botafogo ou São Paulo nas semifinais –que empataram por 0 a 0 o jogo de ida, no Engenhão, também no Rio.

Antes da partida, houve brigas entre torcedores brasileiros e uruguaios no Rio de Janeiro. Uma das ocorrências foi registrada na praia da Macumba, na zona oeste, onde dois flamenguistas trocaram provocações com cerca de 20 fãs do Peñarol. Houve, então, troca de socos e agressões até a atuação de policiais militares, e um deles chegou a atirar para o alto.