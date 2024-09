McLaren apresenta nova pintura com homenagem a Senna e ídolos da equipe

Singapura

A McLaren apresentou nesta quinta-feira (19) uma pintura especial para o GP de Singapura, marcado para este domingo (22). A ideia era homenagear a era MP4 da escuderia, de 1981 a 1996, um período vitorioso, no qual Ayrton Senna ganhou seus três títulos na categoria, em 1988, 1990 e 1991.

O laranja e preto que a equipe tem usado deu lugar a uma combinação de laranja e branco, que na prática acabou destoando do objetivo de remeter à pintura da era clássica da escuderia, quando Senna e outros ídolos pilotavam modelos pintados de branco com detalhes em vermelho.

Naquela época, a equipe inglesa era patrocinada pela Marlboro, marca de cigarro responsável por levar o vermelho ao design. Atualmente, a principal parceria da McLaren é a OKX, do mercado de criptomoedas, que optou por não resgatar as cores antigas e só trocar o preto pelo branco.

Além da pintura diferente, nomes de 13 pilotos lendários da escuderia, como Senna, Alain Prost e Niki Lauda, estão integrados à pintura do cockpit, atualmente ocupado por Lando Norris e Oscar Piastri.

O projeto foi apresentado "como uma forma de homenagear a herança da equipe".

McLaren pilotada por Ayrton Senna em Interlagos - Wilson Mello - 24.mar.91/Folhapress

"Amamos o lado histórico, o lado prestigioso da McLaren, porque você obtém um pouco de legado dentro dela. Você pode viver uma memória dos caras que uma vez dirigiram pela McLaren e meio que onde tudo começou", afirmou Norris.

"Ser capaz de representar isso agora em um toque moderno é um sentimento muito especial. Você sabe, é obviamente icônico na F1, não apenas para a McLaren, mas quando você olha para trás na história da F1, é, sim, é icônico", acrescentou Piastri.

Esta é a segunda pintura especial da McLaren em homenagem a Senna nesta temporada. No GP de Mônaco, a equipe revelou o design "McLaren Senna presented by OKX", que usou as cores do famoso capacete de Ayrton Senna, celebrando a vida e a carreira do ídolo brasileiro.

A empresa do ramo de criptomoedas inaugurou no ano passado seu escritório no Brasil e tem realizado ações de marketing esportivo com a imagem de Senna junto à McLaren para se aproximar do público brasileiro.

Em entrevista à Folha, Haider Rafique, diretor de marketing da OKX, disse que é fã de Senna e usou sua idolatria para convencer a escuderia inglesa a firmar a atual parceria, em curso desde 2022.

"A McLaren ama o Senna. Muitos membros da nossa equipe também o amam. Então, a conversa sobre ele não é apenas sobre o Brasil, mas é também uma celebração global", disse Rafique.