Sabalenka é campeã do US Open e conquista seu terceiro Grand Slam

São Paulo

A belarussa Aryna Sabalenka, número dois no ranking da WTA (associação das tenistas profissionais), conquistou seu primeiro título do US Open neste sábado (7).

Ela derrotou por 2 sets a 0 (7/5 e 7/5) a americana Jessica Pegula, 6ª no ranking mundial, diante de uma torcida de mais de 23 mil pessoas em Nova York.

O título é o terceiro troféu de sua carreira na série Grand Slam–que reúne os quatro maiores torneios da modalidade (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open).

A tenista Aryna Sabalenka, da Belarus, na final do US Open contra a americana Jessica Pegula - Jamie Squire/Getty Images via AFP

Em janeiro, Sabalenka já havia conquistado seu segundo troféu seguido no aberto da Austrália ao bater a chinesa Qinwen Zheng. Em 2023, a belarussa foi vice em Nova York, superada na final pela americana Coco Gauff.

O título do US Open já estava batendo à porta de Sabalenka desde 2021, com quatro edições consecutivas chegando pelo menos às semifinais.

Já Jessica Pegula fez sua estreia na final de um torneio Grand Slam, após uma campanha consistente na temporada. Superou adversárias fortes nas últimas rodadas como a atual número um do mundo, Iga Swiatek.

Ela chegou a sacar para vencer o segundo set da partida contra a belarussa, mas Sabalenka interrompeu a reação e acertou a vitória.