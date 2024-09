Vídeos contestam decisão que tirou bronze de ginasta dos EUA, diz jornal

São Paulo

A polêmica retirada da medalha de bronze da ginasta norte-americana Jordan Chiles na prova de solo nos Jogos de Paris pode passar por uma nova reviravolta.

Chiles foi obrigada a devolver a medalha quando o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) decidiu a favor de um recurso da ginasta romena Ana Maria Barbosu, que inicialmente ficou na quarta colocação e, posteriormente, recebeu o bronze.

No dia da prova, após sua apresentação (a última da final), a americana ficou com a 5ª melhor nota. A equipe dos Estados Unidos , porém, recorreu e pediu reconsideração. O pedido foi aceito, e ela subiu para terceiro lugar. Chiles inclusive participou do pódio, protagonizando uma das cenas mais icônicas da história olímpica quando, ao lado de Simone Biles, reverenciou a brasileira Rebeca Andrade, medalha de ouro.

Barbosu e sua equipe, porém, recorreram ao CAS apontando que o pedido de reconsideração da nota feito pelos americanos foi registrado quatro segundos após o prazo de um minuto permitido pela Federação Internacional de Ginástica (FIG).

Jordan Chiles com a medalha de bronze da prova de solo nos Jogos de Paris - Amanda Perobelli/Reuters

A argumentação romena foi aceita, e a medalha saiu de Chiles e foi para Barbosu.

No entanto, segundo análise do jornal Washington Post com base em vídeos da final no solo, o tribunal teria tomado a decisão que destituiu o bronze de Chiles com base em marcadores de tempo que não correspondem exatamente com o imposto pelo protocolo.

Conforme a publicação norte-americana, a regra determina que um treinador deve dar início verbalmente à solicitação dentro de um minuto após a divulgação da pontuação da última ginasta no telão do ginásio.

O vídeo analisado pelo jornal, feito pela equipe que acompanhava o desempenho de Simone Biles para um documentário, indica que a treinadora de Chiles, Cecile Landi, deu início à solicitação para a revisão da nota dentro desse minuto.

Na segunda-feira (17), Chiles entrou com um recurso na Suprema Corte Federal da Suíça para anular a decisão que lhe tirou o bronze.

No recurso, os advogados de Chiles argumentam que o CAS se recusou a considerar imagens de vídeo que "provam inequivocamente" que a consulta foi enviada a tempo.

Ainda conforme as imagens capturadas para o documentário, o ouro de Rebeca Andrade poderia ter passado para as mãos de Simone Biles.

Imagens do documentário da ginasta americana na Netflix mostraram que essa possibilidade existiu.

Um vídeo do documentário mostrou Biles perguntando à treinadora se um recurso havia sido pedido sobre sua pontuação na apresentação do solo.

O vídeo mostra Biles falando a Landi: "Ele está perguntando?", referindo-se ao co-técnico Laurent. Landi respondeu: "Ele disse que sim." Laurent, então, falou com Landi em francês e ela disse a Biles: "Eles não enviaram".

Biles terminou 0,033 ponto atrás de Rebeca. Se a investigação fosse bem-sucedida, a americana teria ganhado pontos suficientes para receber o ouro.

Em resposta ao vídeo, Biles escreveu no X (suspenso no Brasil) que Rebeca mereceu a medalha de ouro. "Honestamente, não é grande coisa para mim. Rebeca tinha um solo melhor, de qualquer maneira. É chato como não foi investigado, mas não estou brava com os resultados", disse ela.