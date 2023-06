Livro traz panorama inédito sobre pedofilia na Igreja Católica no Brasil

São Paulo

Durante três anos, os jornalistas Fábio Gusmão e Giampaolo Morgado Braga mergulharam de cabeça em uma difícil investigação, rodeada de tabus e segredos. O resultado está no livro "Pedofilia na Igreja: um dossiê inédito sobre casos de abusos envolvendo padres católicos no Brasil", da editora Máquina de Livros.

A dupla reuniu relatos de abusos sexuais contra 148 menores de idade ou pessoas com deficiência intelectual em 96 cidades e 23 estados, praticados por 108 clérigos. Além dos depoimentos de vítimas e familiares, foram ouvidos representantes da Igreja, psicólogos, especialistas em direito canônico, promotores de justiça, réus e seus familiares.

Vigília em Portugal de apoio às milhares de crianças sexualmente abusadas por padres católicos; diferentemente de outros países, Brasil não dá visibilidade à apuração desse tipo de crime - Pedro Nunes - 22.fev.23/Reuters

Segundo o Anuário Pontifício 2023, o Brasil é o país com mais católicos do mundo. A apuração deste tipo de crime, porém, ainda é assunto pouco documentado no país, diferente do que acontece em locais como Estados Unidos, Chile, Alemanha e Portugal.

Para Giampaolo Morgado Braga, o livro pode ser um primeiro passo para que esse cenário mude. O autor tem certeza de que a quantidade de vítimas é muito maior. "Provavelmente muitos dos abusadores cometeram mais crimes do que os denunciados, pois suas vítimas não tornaram pública a violência sofrida por vergonha ou medo", acredita.

Fábio Gusmão (à esq.) e Giampaolo Morgado Braga (à dir.), autores do livro 'Pedofilia na Igreja' - Divulgação

Segundo Braga, como o abusador é uma liderança espiritual da comunidade, as crianças e adolescentes que sofreram abuso não têm nem o apoio das suas famílias, que não acreditam nos relatos de violência. "Os padres usam a influência que têm de forma infame e cruel. O abuso feito por alguém a quem se confia a fé é muito maléfico, ele rouba a inocência, a capacidade de acreditar em algo, ele tira tudo da criança", diz.

Ao longo da pesquisa, os dois jornalistas encontraram diversos padres que já foram denunciados ainda exercendo o sacerdócio. "Até alguns que já foram presos continuam na Igreja", conta Braga. Como exemplo, ele cita o caso do padre Elias Francisco Guimarães, que mesmo tendo cumprido pena nos Estados Unidos por abuso de menores em 2003, atuava em uma paróquia de Itapeva, em São Paulo. Somente depois da publicação do livro, a Arquidiocese afastou o religioso.

"O papado de Francisco traz uma mudança de postura importante em relação à apuração e punição dos pedófilos, mas como a capilaridade da Igreja Católica é enorme, essa nova diretriz ainda não chegou a muitos lugares", diz o autor. "O que acontece é a transferência do abusador para outra paróquia e o não encaminhamento das acusações para a Justiça, o que faz com que eles não sejam punidos criminalmente."

Quem assina o prefácio do livro é Anne Barrett Doyle, codiretora da BishopAccountability.org, instituição sem fins lucrativos que mantém um arquivo com 8.000 registros de abusos ocorridos pelo mundo. A ONG foi uma das consultoras do filme "Spotlight", de 2015, que levou ao cinema a minuciosa investigação de uma equipe de jornalistas do Boston Globe responsável por denunciar dezenas de casos de abusos sexuais praticados por padres.

Para a ativista, o livro pode representar para o Brasil o que a investigação do jornal Boston Globe foi para os Estados Unidos. "A impunidade da Igreja no Brasil tem se baseado em sua capacidade de controle da narrativa pública. Ao reter a verdade, bispos mantiveram os fiéis no escuro e as vítimas à sua mercê", escreveu Doyle.

Segundo Braga, a Igreja precisa ser responsabilizada para que os padres abusadores não se sintam confortáveis para cometerem os crimes. Ele espera que o livro incentive ações concretas contra a impunidade desse tipo de violência.

Além da punição dos agressores, Braga defende que sejam criadas estruturas de apoio às vítimas. "Falta cuidado psicológico e jurídico e seria importante garantir uma reparação financeira, como é feito nos Estados Unidos", afirmou. Para escrever o livro, os autores entrevistaram representantes de associações de vítimas de abuso.

O livro-reportagem será lançado em São Paulo, durante a 18ª edição do Congresso Internacional de Jornalismo investigativo, na ESPM. Os autores participarão de um bate-papo com o público às 11h da próxima quinta-feira (29).

A causa 'Da Repressão à Prevenção da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes' tem o apoio do Instituto Liberta, parceiro da plataforma Social+.