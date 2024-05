ONGs, artistas e empresas levam ajuda ao Rio Grande do Sul; veja como doar

São Paulo

Organizações da sociedade civil, como Movimento União BR, Cufa e Ação da Cidadania, assim como artistas (entre eles, Whindersson Nunes, Felipe Neto e Luisa Sonza), empresas (Azul) e entes governamentais, lançaram campanhas para arrecadar doações e ajudar a força-tarefa no Rio Grande do Sul.

O esforço humanitário enfrenta os desafios logísticos de atuar no cenário de devastação causada pelas chuvas históricas que arrasaram o estado e atingiram 397 dos 497 municípios gaúchos.

O governo do RS, os Correios e a Defesa Civil e companhias aéreas também estão recebendo doações.

A seguir conheça algumas dessas iniciativas e veja como apoiá-las.

União BR

O Movimento União BR, vencedor da Escolha do Leitor na edição especial de 2020 do Prêmio Empreendedor Social, dá sequência ao trabalho iniciado em setembro de 2023, quando o Rio Grande do Sul também sofreu com chuvas, com a entrega de mais de 100 mil itens, entre refeições, kits de higiene e roupas. A organização, que ajuda na reconstrução de 11 escolas –beneficiando 6.000 alunos– no estado e é especializada em criar hubs de emergência pelo Brasil, agora capta doação para a SOS Rio Grande do Sul.

"Já estávamos no estado trabalhando com reconstrução de escolas e habitações, quando mais essa tragédia aconteceu. Agora agimos com o governo do RS e parceiros locais para fazer chegar os itens emergenciais", diz a empreendedora social Tatiana Monteiro de Barros. O União BR já investiu R$ 6 milhões no RS, com apoio de empresas e fundações.

Como ajudar: pix para doe@movimentouniaobr.com.br.

Cufa

A Cufa (Central Única das Favelas), que foi um destaque da pandemia no Prêmio Empreendedor Social 2020, também mobiliza doações para o estado. Em parceria com a cantora Anitta, realiza a campanha "Caminhão Solidário com Anitta e Cufa" –o veículo foi cedido pela artista– para arrecadar alimentos e doações.

Kalyne Lima, presidente da entidade nacional, Preto Zezé, presidente das unidades no RJ, e Marcivan Barreto, presidente no estado de SP, irão ao RS fortalecer a operação. "Estamos comprometidos em fazer a diferença nas vidas das vítimas da enchente. Cada doação reconstrói esperanças e auxilia na superação dos desafios. Unidos transformamos adversidade em recomeço", diz Kalyne.

Como ajudar: itens podem ser entregues nas sedes da Cufa e em postos de entregas da Gollog; doações podem ser feitas pelo pix doacoes@cufa.org.br.

Ação da Cidadania

A Ação da Cidadania transformou sua sede nacional, no bairro da Gamboa, no RJ, num ponto de coleta para doação de alimentos, água mineral, rações para animais, itens de higiene e limpeza, que serão enviados para vítimas da enchente no RS.

A organização, que também foi um dos destaques da pandemia no Prêmio Empreendedor Social 2020, já enviou, via FAB (Força Aérea Brasileira), 10 toneladas de alimentos e 1.000 kits de higiene e limpeza para áreas de difícil acesso.

Além disso, tem apoiado com refeições quatro cozinhas solidárias no RS, em Canoas (mil refeições por dia), Porto Alegre (1.500), Bom Jesus (200) e Santa Maria (40). E uma equipe partiu do Rio no final de semana levando 3.000 toneladas de alimentos.

"Iniciamos a campanha na semana passada. Desde então, chegamos a doações financeiras que equivalem a mais de 400 toneladas. E permaneceremos no território por longo período. Então os recursos que recebemos vão ajudar a comprar eletrodomésticos e itens para a reconstrução da vida da população atingida", diz Rodrigo "Kiko" Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.

Como ajudar: pelo www.acaodacidadania.org.br/emergencias e pelo pix sos@acaodacidadania.org.br.

Herself

A Herself, finalista do Prêmio Empreendedor Social em 2023, com base em Porto Alegre, iniciou a campanha MenstruAção RS, para doar produtos de higiene básica (como toalhas de rosto e banho, papel higiênico, shampoo, condicionador, escovas de cabelo e de dente) e de saúde menstrual (calcinhas e absorventes). "Todo o time da Herself está mobilizado para atender às vítimas das enchentes", diz a empreendedora social Raíssa Kist.

Como ajudar: itens podem ser doados nas lojas da Herself, como em São Paulo na galeria Metrópole (República, 1º andar - loja 21) e contribuições devem ser feitas pela plataforma da Doare, neste link.

Whindersson Nunes

O humorista, youtuber, ator e compositor Whindersson Nunes arrecadou R$ 3 milhões em doações para o RS. Além de cestas básicas, colchões e material de higiene, estava entre as doações o aluguel de um barco.

Whindersson também juntou R$ 1 milhão para a compra de purificadores de água e pediu no sábado (4) ao Vasco que disponibilize o estádio de São Januário, no Rio, para que possa realizar show beneficente em prol dos gaúchos. Ele ainda trabalha para mandar flutuadores, comuns no Piauí, e drones para o RS.

Como ajudar: pix enchentes@vakinha.com.br

Felipe Neto

O youtuber Felipe Neto faz campanha para levantar R$ 4,8 milhões para a compra de cerca de 200 purificadores de água da marca PWTech, ao custo de R$ 22 mil a unidade, para ajudar a minimizar a falta de água potável no RS. Segundo ele, que entrou em contato com a primeira-dama do país, Janja, os purificadores, assim que comprados, serão levados pela FAB até as cidades gaúchas.

Como ajudar: pix felipenetoajuda@gmail.com .

Luísa Sonza

A cantora Luisa Sonza se mobilizou por doações e tem pedido para seguidores cobrarem e fiscalizarem ações dos entes governamentais para que os recursos cheguem à população gaúcha.

"A situação no meu estado, o RS, está bem triste. Eles estão vivendo a maior catástrofe da história e precisam de nós. Toda ajuda é bem-vinda. Se não puder doar dinheiro, compartilhe essa publicação!", escreveu a gaúcha em rede social

Como ajudar: CNPJ: 92.958.800/0001-38, sos@acaodacidadania.org.br e enchentes@vakinha.com.br

Azul e Azul Viagens

A companhia aérea Azul e a Azul Viagens, operadora de turismo da empresa, iniciaram campanha em 160 aeroportos do país e nas 103 lojas da operadora para arrecadar alimentos e doações para o RS.

A própria companhia se encarrega de transportar as doações. No domingo (5), já enviou voo com itens essenciais, além de duas carretas, com 17 toneladas de donativos, enviadas a Viamão. E, em campanha interna com 16 mil tripulantes, juntou 6 toneladas de produtos. A Azul também levará antenas Starlink, doadas pelo governo de MG, para ajudar a restaurar a conectividade no RS.

Como ajudar: doações podem ser entregues em postos e lojas da Azul

Adra Brasil

No domingo (5), chegou ao RS a Carreta Solidária da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra). O veículo adaptado, com 45 m² de área útil, tem três compartimentos: um para preparação de até 1.500 refeições por turno, outro para lavagem e secagem de roupas, podendo entregar até 105 kg de peças por turno, e um terceiro, voltado ao apoio psicossocial.

A carreta ficará inicialmente no Parque da Oktoberfest, em Igrejinha. "Estamos comprometidos em aliviar o sofrimento das comunidades afetadas", diz o diretor da Adra Brasil, Fábio Salles.

Como ajudar: doações podem ser entregues na Carreta