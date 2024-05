Plataformas conectam iniciativas de auxílio ao RS a investidores

São Paulo (SP)

Organizações e negócios sociais que estão atuando na emergência ou vão trabalhar na reconstrução do Rio Grande do Sul já têm a disposição ferramentas para acessar potenciais investidores e parceiros.

Prosas, referência em editais, e a social tech Simbi anunciam o lançamento de plataformas para fortalecer a atuação de iniciativas de impacto sociaambiental no Rio Grande do Sul.

Com a página Juntos pelo Rio Grande do Sul, a Simbi irá mapear entidades dedicadas à recuperação e à reconstrução no estado após a maior tragédia climática na região.

Inscrições estão abertas até o final de junho e podem ser realizadas no site oficial da startup, especializada em direcionamento de recursos de leis de incentivo para projetos socioambientais.

Organizações inscritas terão suas informações armazenadas em um banco de dados e passarão por processo de pré-seleção. Projetos pré-selecionados por alguma empresa investidora seguirão para as etapas seguintes, que variam de acordo com o investidor e o tipo de recurso solicitado.

Organizações e negócios sociais auxiliam desabrigados no Rio Grande do Sul - Carlos Macedo

Ao final, caso alguma empresa queira efetivamente investir no projeto, a Simbi auxiliará no processo de recebimento dos recursos. Mais de 60 empresas compõem o ecossistema de parceiros da social tech.

"As iniciativas selecionadas por empresas receberão o apoio dos nossos profissionais para que possam receber o aporte", afirma Mayer

Podem se inscrever entidades com ações como reconstrução de habitações, reabilitação de infraestrutura, recuperação econômica, restauração ambiental, reconstrução de escolas e centros de saúde, planejamento urbano resiliente e promoção do turismo e da cultura.

Serão priorizadas aquelas que atuam para mitigar impactos de desastres, que buscam recursos via investimento social direto ou que estão engajadas com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU.

A Prosas também lança site que permite que empresas destinem parte de seu imposto de renda a projetos e ações sociais aprovados em leis federais de incentivo fiscal.

Batizada de Banco de Projetos Incentivados do Rio Grande do Sul, a plataforma já conta com cerca de 200 projetos aprovados na Lei Rouanet, Lei do Esporte, Fundo da Criança e do Adolescente e Fundo do Idoso.

"Abrir o banco de projetos do RS para facilitar a conexão entre empresas e organizações foi a forma que encontramos para dar um pequeno apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul", explica Thiago Alvim, diretor-executivo da Prosas.

Empresas que acessarem o site oficial poderão visualizar cada um dos projetos aptos a receber recursos. Caso se interessem por algum, a Prosas fará a conexão entre eles.