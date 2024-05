Preservação e regeneração da mata atlântica é a nova Causa do Ano

Uma das regiões mais biodiversas do planeta. O bioma mais desmatado do país, com quase 3.000 espécies de bichos e plantas ameaçadas de extinção. Referência em regeneração da vegetação nativa, de acordo com as Nações Unidas.

A mata atlântica é o lar de 7 em cada 10 brasileiros, mas suas características e sua importância local e global são desconhecidas por muitos.

"Mata Atlântica: Preservar e Regenerar" é a nova Causa do Ano, canal da Folha Social + que dá visibilidade, em todas as plataformas do jornal, a temas sociais e ambientais relevantes. Prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes e combate à fome foram assuntos abordados anteriormente.

Ao longo de três meses, serão publicadas reportagens e mini-documentários sobre o bioma, com foco não só nos problemas, mas nas soluções que contribuem para sua regeneração e preservação.

O projeto tem o apoio da Fundação SOS Mata Atlântica, que luta pela recuperação deste bioma desde 1986.

"A mata atlântica, onde vive a maior parte da população do país, é fundamental para a biodiversidade, a regulação do clima, a economia e muito mais", afirma Afra Balazina, diretora de mobilização da organização.

Para Balazina, a parceria com o jornal é uma oportunidade de fazer com que mais pessoas conheçam a fundo este bioma e entendam sua importância. "Precisamos enfatizar a importância e a urgência de ações concretas de conservação e restauração das florestas. É unindo forças que vamos fazer a diferença e assegurar que o bioma seja uma casa segura para mais de 145 milhões de brasileiros", completa.