Congresso da OAB vai debater direito do terceiro setor; saiba como participar

São Paulo (SP)

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo realiza, entre os dias 18 e 20 de junho, congresso sobre direito do terceiro setor, que acontecerá na sede seccional da organização, na Bela Vista, região central de São Paulo.

O evento em comemoração aos 20 anos da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB-SP terá a participação de mais de 50 palestrantes, incluindo juristas e representantes do poder público e do terceiro setor.

Especialistas discutirão como advogados podem garantir maior segurança jurídica e conformidade legal às organizações deste segmento.

É possível se inscrever gratuitamente e conferir a programação completa do congresso por meio deste link.

Laís Figueiredo, advogada do SBSA Advogados e presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor de OAB-SP - Fernando Genaro/Divulgação

Segundo Laís de Figueirêdo Lopes, presidente da Comissão, o terceiro setor tem ganhado relevância no contexto jurídico. "A área deve ser reconhecida cada vez mais nas faculdades de Direito, inspirando os jovens estudantes para a advocacia com propósito", diz.

Alguns dos temas dos painéis serão reforma tributária, CPI das ONGs, criminalização burocrática, planejamento jurídico e contábil, inteligência artificial e LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Estarão presentes no evento Priscila Pamela, vice-presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, José Eduardo Sabo Paes, procurador de Justiça do Distrito Federal, Viviana Santiago, diretora da OXFAM Brasil, e Clarice Calixto, secretária-geral da AGU (Advocacia-Geral da União).

Além disso, a Comissão de Direito do Terceiro Setor publicou, no ano passado, o ebook "Direito das Organizações da Sociedade Civil nas Universidades", com o objetivo de capacitar advogados para oferecer serviços mais qualificados às OSCs (Organizações da Sociedade Civil).

II Direito do Terceiro Setor - Law Summit

Quando: 18 a 20 de junho, das 9h às 18h

Onde: Rua Maria Paula, 35, Bela Vista